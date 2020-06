Gilberto Gil e muita música nos seus 78 anos

PUBLICIDADE

Gilberto Gil é um artista multifacetado, um dos grandes da Música Popular Brasileira, e, nesta sexta-feira, dia 26, completa 78 anos. A sua contribuição para a produção musical no país é enorme com suas canções e projetos.

Por isso, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) aproveitou a data para fazer um levantamento especial sobre as músicas de Gilberto Gil, que mais tocaram nos últimos cinco anos, entre 2015 e 2019, nos principais segmentos de execução pública de música.

Na liderança, “Vamos fugir (Give me your love)”, uma das canções de sucesso, lançada em 1984 e feita em parceria com o produtor. Logo em seguida, completam o top 5 do artista: “Aquele abraço”, “A novidade”, “Palco” e “Não chore mais”.

Até o momento, Gilberto Gil tem 689 obras musicais e 2.294 gravações no banco de dados do Ecad. Nos últimos cinco anos, a maior parte de seus rendimentos em direitos autorais pela execução pública de suas músicas é proveniente dos segmentos de TVs, Shows e Rádio, o que equivale a quase 80%, do que é destinado a ele.

Gilberto Gil – Ranking das músicas de autoria de Gilberto Gil mais tocadas nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo).

Ranking Música Autores 1 Vamos fugir (give me your love) Liminha/Gilberto Gil 2 Aquele abraço Gilberto Gil 3 A novidade Gilberto Gil/Bi Ribeiro/Herbert Vianna/João Barone 4 Palco Gilberto Gil 5 Não chore mais Vincent Ford/Gilberto Gil 6 Lamento sertanejo Dominguinhos/Gilberto Gil 7 A paz Gilberto Gil/João Donato 8 Andar com fé Gilberto Gil 9 Abri a porta Gilberto Gil/Dominguinhos 10 Drão Gilberto Gil 11 Estrela Gilberto Gil 12 Expresso 2222 Gilberto Gil 13 Esotérico Gilberto Gil 14 Tempo rei Gilberto Gil 15 Divino maravilhoso Gilberto Gil/Caetano Veloso 16 Sitio do pica pau amarelo Gilberto Gil 17 Cálice Gilberto Gil/Chico Buarque 18 Se eu quiser falar com deus Gilberto Gil 19 Panis et circenses Caetano Veloso/Gilberto Gil 20 Bananeira João Donato/Gilberto Gil