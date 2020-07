George Henrique & Rodrigo lançam o single “ex dos ex”

PUBLICIDADE

Os sertanejos George Henrique & Rodrigo disponibilizam a canção “Ex dos Ex” em todos os aplicativos de música. Gravado em Goiânia, o videoclipe já pode ser visto no canal oficial da dupla, no YouTube.

No último dia 3, a dupla apresentou a canção “Amor não se implora”, juntamente com o videoclipe, que já supera 830 mil visualizações.

Com temas jovens e atuais, a dupla goiana soma mais de 983 mil inscritos em seu canal oficial no YouTube, onde acumula mais de 483 milhões de visualizações. Já são mais de oito anos desde que os dois surgiram juntos no mercado fonográfico e, de lá pra cá, lançaram diversas músicas que ficaram entre as mais tocadas em todo o país. As vozes marcantes de George Henrique & Rodrigo seguem conquistando fãs e admiradores por todo o Brasil.