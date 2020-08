Galvão Bueno faz harmonização de espumante com presunto de R$ 7 mil e repercute

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

O narrador Galvão Bueno, 70, virou assunto na internet. Isso porque o locutor da TV Globo usou seu Twitter para ensinar como harmonizar um belo e grande presunto inteiro espanhol Jamon Pata Negra, dos mais caros e rebuscados, com um espumante de sua marca própria.

De acordo com breve pesquisa por portais e empórios, esse presunto pode ser encontrado até pelo valor de R$ 7 mil. Mas Galvão não falou em momento algum do valor. Só da experiência de degustar a iguaria com um bom champagne.

“Eu também imaginava que esse tipo de presunto se harmonizasse melhor com um tinto, mas é na verdade com espumante. Harmonização é absolutamente perfeita. Experimente. Faça assim [come]. Deixe um pouco e mastigue junto”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A internet não perdoou e começou a fazer piada da situação. “Hoje eu queria ser: Galvão Bueno”, disse um. “Queria muito ser amigo do Galvão e ser convidado pra comer presunto na casa dele”, brincou outro. “Galvão virou a mistura da Palmirinha com Ray Charles”, disse outro. “Ser rico deve ser um saco”, escreveu outro.

Galvão, que acaba de celebrar 70 anos, anunciou em março que não vai narrar os jogos de futebol da Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Qatar. “Eu vou estar lá, mas não vou narrar”, disse o locutor esportivo. A declaração foi dada durante gravação do programa Altas Horas, que vai ao ar no sábado (7), na Globo. Após reação do público pedindo para ele atuar no evento esportivo, Galvão falou: “Quem sabe a gente não muda de ideia”.

As informações são da FolhaPress