Galinha Pintadinha lança novo clipe e canta sucesso de Sidney Magal

A Galinha Pintadinha, fenômeno da internet e uma das marcas infantis mais queridas pelos pequenos, surpreende e inova o seu repertório ao cantar uma nova versão de um grande sucesso da música brasileira. Desde 8 de setembro, já é possível curtir a personagem em “O meu sangue ferve por você”, a música de origem francesa se tornou conhecida em todo o país por meio da interpretação do cantor Sidney Magal. O vídeo pode ser assistido no canal do YouTube da Galinha Pintadinha e, ainda, nas principais plataformas de streaming, como o Spotify, Deezer e Apple Music.

“Criamos esse clipe novo e especial, com uma canção diferente do nosso repertório habitual. Ela ficou muito dançante e com certeza vai unir desde quem já gostava, até os novos pequenos ouvintes. Estamos sempre atentos às conversas nas nossas redes sociais, e sabemos que o público nos pede por conteúdos inéditos. A nossa expectativa é surpreendê-los com essa roupagem nova em uma música que já foi consagrada na voz do Sidney Magal”, afirma Marcos Luporini, diretor musical da Bromélia Produções, dona da marca Galinha Pintadinha. “Apesar de ser voltada ao segmento infantil, com foco em crianças de zero a seis anos, a personagem une gerações com sua interpretação moderna para a cultura tradicional brasileira”, acrescenta.

O sucesso da Galinha e sua turminha é indiscutível. Ela tem quatro vídeos que superaram 1 bilhão de visualizações cada um. São eles Pollito Amarillito (Pintinho Amarelinho) e Mariposita (Borboletinha) no canal em espanhol, e Upa Cavalinho e Dona Aranha no canal em português. Seu aplicativo, que já ultrapassou os 55 milhões de downloads, está disponível em português, espanhol, inglês, italiano e francês. Foi baixado em 224 países diferentes e tem cerca de 500 mil usuários ativos, que utilizam o app ao menos uma vez por mês.