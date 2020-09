Gabriel Elias e Vitor Kley celebram amizade em novo single

PUBLICIDADE

O cantor Gabriel Elias acaba de anunciar o lançamento de mais um single de seu novo álbum “Música Pra Curar Brasileira”. Ao lado de seu melhor amigo na música, o cantor Vitor Kley, o mineiro good vibes celebra a amizade com o single “Somos Instantes”, nesta sexta-feira (18) em todos os apps de música e no Youtube. O disco, que será lançado em novembro, já conta com participações especiais de Atitude 67 na já lançada “Diferente de Tudo” e da banda Onze:20.

Assim como as demais faixas do novo álbum, “Somos Instantes” também foi produzida pelo mineiro durante o período de quarentena, em sua casa. A canção é o quarto single do “Música Pra Curar Brasileira” disponibilizado pelo cantor, trazendo como mensagem a valorização do agora. “Essa foi uma música que escrevi para mim mesmo, sabe? É uma canção que fala sobre a vida, sobre dar valor as coisas que têm que dar valor, como por exemplo as pessoas que a gente ama, nossa paz e nosso sonhos. É sobre enxergar que só temos um agora e é preciso viver do jeito que você quer”, conta Gabriel

Sobre a parceria com Vitor Kley, um de seus melhores amigos dentro e fora da música, Gabriel diz que surgiu da maneira mais inusitada possível, embora fosse ensaiada há algum tempo. “O Vitor é uma das pessoas mais especiais que já conheci. Lembro que a gente sempre ensaiava uma parceria, mas nunca achávamos a música certa. Quando postei um trecho de ‘Somos Instantes’ nas minhas redes sociais no final do ano passado, recebi a seguinte mensagem: ‘Gab, é essa! Vamos gravar juntos!’ Estamos muito felizes com o resultado. Finalmente nossa amizade foi coroada com uma parceria linda”, conta Gabriel.

Marcado pelo protagonismo do violão que navega entre o pop, reggae e MPB, o “Música Pra Curar Brasileira” abordará temas atuais de utilidade pública: como controlar a ansiedade, manter o equilíbrio e enxergar o lado bom em situações ruins, além das canções populares de amor que deram notoriedade ao artista. Respeitando o isolamento social, o cantor conta que produziu e dirigiu sua banda durante as gravações do álbum através de aplicativos de videoconferência. “Produzir um disco por app de videoconferência foi bem diferente e desafiador. Nunca tinha imaginado passar por uma experiência dessas, mas estou muito feliz com o resultado”, confessa. O novo trabalho será lançado por completo no mês de novembro.

Mineiro com os pés na areia, Gabriel Elias é considerado um dos principais nomes da nova geração da música brasileira. Com mais de 200 milhões de visualizações no Youtube, 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 350 milhões de streamings nos apps de música, o cantor apresenta um curriculum invejável. Além de acumular apresentações com grandes artistas de seu nicho como Jason Mraz, SOJA e Donavon Frankenreiter, Gabriel teve a faixa “Fiz Esse Som Pra Você”, entre as mais tocadas do país em 2019. Além disso, o mineiro good vibes é coautor de hits como “Sem Jeito”, “Tô de Pé” e “Lindo, leve e pleno” da banda Maneva e “Bem Vindo ao Amor” da Banda Eva com Ivete Sangalo. Cantor também participou dos maiores festivais do Brasil como: Planeta Atlântida, Planeta Brasil e Rock in Rio.