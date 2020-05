Gabriel Elias anuncia live com músicas inéditas

PUBLICIDADE 

Um mês após lançar o single “Pensamentos Soltos” e anunciar o álbum “Música Pra Curar Brasileira”, Gabriel Elias anuncia live para o dia 14 de maio, prometendo em primeira mão uma prévia das canções inéditas de seu novo álbum, produzido durante a quarentena.

Ouça: https://orcd.co/pensamentos-soltos

Assista ao clipe de “Pensamentos Soltos”:

O show acontece a partir das 19h no canal oficial do cantor no Youtube, trazendo no repertório um mix de todos os álbuns da carreira. Hits como “Fiz Esse Som Pra Você”, “Pequena Flor”, “Pensamentos Soltos”, novo single do cantor, e “Me namora”, que ganhou uma versão exclusiva na voz do mineiro, darão o tom da apresentação. Os principais collabs do cantor, como “Corre Pro Meu Mar”, gravado em parceria com o Maneva, também compõem o setlist.

Gabriel promete um show inesquecível. “Em tempos de quarentena temos um compromisso ainda maior com nosso público. A música tem se mostrado um grande remédio. Fico feliz que muitas das minhas canções sejam trilha sonora da vida de muita gente, esse é o feedback mais importante”, conta.

Mineiro com os pés na areia, Gabriel Elias é considerado um dos principais nomes da nova geração da música brasileira. Com mais de 200 milhões de visualizações no Youtube, 1.8 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 300 milhões de streamings nos apps de música, o cantor apresenta um curriculum invejável. Além de acumular apresentações com grandes artistas de seu nicho como Jason Mraz, SOJA e Donavon Frankenreiter, Gabriel teve a faixa “Fiz Esse Som Pra Você”, entre as mais tocadas do país em 2019. Além disso, o mineiro good vibes é coautor de hits como “Carnaval”, do Atitude 67, “Sem Jeito”, “Tô de Pé” e “Lindo, leve e pleno” do Maneva e “Bem Vindo ao Amor” da Banda Eva com Ivete Sangalo. Cantor também participou dos maiores festivais do Brasil como: Planeta Atlântida, Planeta Brasil e Rock in Rio.