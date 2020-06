Fox reprisa participações especiais em Os Simpsons

De Pelé a Barack Obama, da Mulher-Maravilha Gal Gadot a Britney Spears e o Aerosmith! A cidade de Springfield vai virar palco de estrelas, em um encontro com a família amarela mais querida da TV mundial.

Neste mês de junho de 2020, o FOX Channel vai exibir uma seleção especial dos episódios de “OS SIMPSONS” com as participações especiais mais icônicas. Os episódios vão ser exibidos até o dia 12 de junho, de segunda à sexta, sempre às 19h00 no FOX Channel.

Confira abaixo a lista de celebridades que estarão nos episódios selecionados:

O ator americano Dustin Hoffman;

Ringo Starr, músico, ator e integrante dos Beatles;

O apresentador americano Larry King;

A banda americana Aerosmith;

O jogador de basquete Magic Johnson;

O músico Sting;

As bandas The Smashing Pumpkins e Sonic Youth;

O ex-presidente americano George Bush;

O casal Paul e Linda McCartney;

O jogador de futebol brasileiro Pelé;

O ator americano Mel Gibson;

A cantora pop Britney Spears;

O ator americano John Travolta;

O presidente americano Donald Trump;

Os integrantes da banda pop N´Sync;

A banda britânica The Who;

O escritor Stephen King;

A banda amricana R.E.M.;

O presidente emérito da Marvel Stan Lee;

Mick Jagger, vocalista da banda The Rolling Stones;

A banda americana Metallica;

O ex-presidente americano Barack Obama;

O fundador da SpaceX, Elon Musk;

A atriz Gal Gadot, que interpreta a Mulher-Maravilha nos cinemas.