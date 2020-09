Fox Premium apresenta com exclusividade o esperado retorno da décima temporada de “The Walking Dead”

PUBLICIDADE

Neste domingo, dia 4 de outubro às 22h30 chega ao FOX Channel, FOX Premium e App da FOX para assinantes, “A Certain Doom”, o adiado episódio da décima temporada de “The Walking Dead” em que Beta trava a batalha final da Guerra dos Sussurradores.

“The Walking Dead”, que fez história como a série com maior audiência na história da televisão a cabo nos EUA e trouxe à vida um universo de conteúdo vibrante e em expansão, terminará com uma décima primeira temporada estendida por dois anos, abrangendo 24 episódios. Com os seis episódios adicionais da 10ª temporada anunciados anteriormente, e programados para o início do próximo ano, serão 30 episódios restantes da série icônica que se estenderá até o final de 2022.

“The Walking Dead” é uma produção da AMC Studios e conta com a produção executiva de Gimple, Kang, Robert Kirkman, David Alpert, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero, Denise Huth e Joseph Incaprera.

Todas as temporadas completas de “The Walking Dead” se encontram disponíveis App de FOX para assinantes FOX Premium.