Forró do Leon traz o clima de São João para a Capital Federal

Coladinho com o dia do do Santo Casamenteiro, o cantor Leon Correia traz em sua segunda edição, o Forró do Leon-São João em Casa, no próximo domingo (14), às 16h. A live show será gravada no espaço oficial do evento, La Fiesta Buffet que montou um vila tipicamente junina. O forró pé de serra garante o ritmo contagiante regado aos quitutes mais esperados do ano



Um forrozinho sempre vai bem, ainda mais no mês de junho que é a época das festividades juninas. E é por isso que o cantor Leon Correia, em uma iniciativa totalmente solidária está em parceria com o SESC Fome de Música DF, e apresenta sua live show em um local oficial e exclusivo, a vila junina e totalmente temática do La Fiesta Buffet, empresa com mais de 20 anos em expertise no mercado de eventos.

O show é um projeto voltado ao repertório forró com vários clássicos nordestinos e também várias releituras de grandes sucessos do cancioneiro brasileiro. A live acontece no 14, às 16h com 3 horas de duração. O evento será uma espécie de esquenta da live da Patroas Marília Mendonça e Maiara e Maraisa.

Mas o que não pode faltar nessa festança são as comidas típicas de um verdadeiro arraiá. E quem garante esses quitutes é o La Fiesta Buffet que preparou um kit junino com muitas delícias e uma grande variedade, dispondo de canjica de coco e amendoim, arroz carreteiro, galinhada, carne de sol com mandioca e paçoca de carne, curau, cuscuz de tapioca, doce caseiro, bolo de mandioca e milho, caldo e o famoso pé de moleque.

O buffet cuida de garantir as delícias com uma entrega personalizada na casa dos participantes. Os pedidos podem ser feitos até às 14h do dia 14 de junho, pelo telefone: (61) 99604-1596. As entregas serão realizadas, em todo o DF, entre 15h e 20h, no dia do show. A opção de drive thru também está disponível.



A ideia é fornecer os kits juninos durante todo o mês de junho e julho. Após, a live show, os interessados podem fazer suas encomendas diariamente até às 14h. As entregas vão ocorre de quinta a domingo, de 15h às 20h.



A Live será transmitida no canal oficial do cantor – YouTube/leoncorreiaoficial.





Serviço: Forró do Leon traz o clima de São João para a Capital Federal

Data: 14 de junho de 2020

Horário: 16h

Valor kit junino: R$149,90 + taxa de entrega (a combinar conforme endereço)

Entregas: em todo o DF

Pedidos por encomendas diretamente pelo telefone: (61) 99604-1596- whatsapp



Transmissão: YouTube/leoncorreiaoficial