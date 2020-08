Formato inédito: Festival Curta Brasília abre inscrições para sua 9° edição

PUBLICIDADE

Prestes a completar uma década de história entre as principais premiações nacionais do cinema de curta-metragem, a 9° edição do Festival Curta Brasília está com inscrições abertas até o dia 2 de setembro, pelo site www.curtabrasilia.com.br de forma gratuita. Em um ano atípico por causa da pandemia do Covid-19, o festival será realizado pela primeira vez em formato online, entre os dias 17 e 20 de dezembro, e possibilitará uma uma expansão do público ao mobilizar e alcançar pessoas em novos territórios por todo o país.

Nesta edição há mais uma novidade. “Os filmes selecionados receberão cachê de seleção. Em tempos de crise, essa é uma iniciativa para premiar igualitariamente todos os filmes exibidos e distribuir os recursos para mais profissionais do setor audiovisual”, explica Ana Arruda, diretora do Festival.

Podem se inscrever curtas produzidos em qualquer formato e gênero, realizados a partir de janeiro de 2019, com duração máxima de 30 minutos, dirigidos por pessoas nascidas ou residentes no Brasil. Em 2020, o Festival seguirá com prêmios para a mostra Tesourinha – com filmes do DF – e para a mostra nacional.

Tanto os curtas produzidos localmente como o festival em si terão a oportunidade de ir além do público presencial, antes restrito ao espaço físico da sala de cinema, para uma amplitude digital nacional por meio da plataforma virtual de exibição e geolocalização ampliada.

“Ao expandir para versão online, o Festival reforça sua missão de valorizar o cinema local, regional e nacional em maior amplitude, dando destaque para obras cinematográficas recentes por meio de inscrições gratuitas e curadoria feita por profissionais da área – sendo de vital importância num momento delicado para as artes no Brasil, no contexto de isolamento social, impedimento de eventos presenciais – tornando o espaço virtual uma vitrine para o cinema atual”, pontua Arruda.

Sobre o Festival

Ao longo de oito edições, o Festival recebeu mais de sete mil filmes inscritos de 26 Estados e do DF, com 1.356 inscrições só em 2019. Teve ainda quase 700 filmes exibidos sendo 440 curtas nacionais, 125 curtas do DF e 153 curtas internacionais.

Diversos convidados nacionais e internacionais estiveram presentes na capital, entre eles os cineastas homenageados Kleber Mendonça Filho (diretor de filmes como Bacurau e Aquarius), Anna Muylaert (diretora do filme Que horas ela volta?), Cláudio Assis (diretor de filmes como Amarelo Manga e o recente Piedade), José Eduardo Belmonte (Carcereiros, Alemão, A Concepção), além de oficineiros e realizadores de diversos estados brasileiros.

O número de inscrições recebidas cresce a cada ano e é comparável a outros grandes festivais nacionais e internacionais. Cada vez mais conhecido por realizadores de todo o país, o evento carrega o nome da capital e busca valorizar de maneira expressiva a identidade local.

Serviço

Curta Brasília – Festival Internacional de Curta-Metragem de Brasília

Inscrições abertas de 19 de agosto a 2 de setembro

www.curtabrasilia.com.br

Realização: Sétima Produções Culturais

Contato: curtabrasilia@gmail.com