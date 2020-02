Folia da SKA estreia com os principais nomes da atual cena

PUBLICIDADE 

O SKA FOLIA estreia com tudo e traz os principais nomes da atual cena ska brasiliense: a monstruosa galera do Ska Niemeyer, a frenética banda 2Tone 40 e a charmosíssima Brasília Ska Jazz Club. E para completar a costura desse quadriculado, discotecagem de Vinnie Crazy Boy, cujo nome já diz tudo!

Ska Niemeyer é o inesperado grupo surgido em meio aos traços modernistas de Brasília durante o Carnaval de 2016. Foi graças ao desejo de fazer um evento que misturasse música jamaicana com as marchinhas e frevos consagrados do período festivo que o grupo se consolidou, estreando com pé na porta o seu Bloco do Ska Niemeyer em 2017, que fez parte da programação dos Blocos Alternativos da cidade. Desde então, essa pequena big band veio recebendo muitos elogios por onde passa, com seus arranjos originais, explosivos e dançantes. A banda conta com 10 integrantes renomados da música brasiliense, que se dividem em um enorme naipe de sopros, guitarra, teclado, baixo, percussão, bateria e vocais.

A 2Tone 40 celebra os quarenta anos do Selo 2 Tone, criado na Inglaterra em 1979. A banda é composta por ex-membros de bandas como Maskavo Roots, Bois de Gerião, Prot(o), Confronto Soundsystem e Ugabuga. Com 10 integrantes incluindo 3 vocalistas e naipe de metais, a 2Tone 40 faz a festa relembrando os hits dançantes de bandas como Madness, Specials, Selecter, dentre outras.

A Brasília Ska Jazz Club traz os clássicos da primeira geração da música jamaicana, mesclando elementos e releituras de jazz e música brasileira. A banda traz Bruno Portella no trombone, Paulo Black no trompete, Alexandre Moreno nos teclados, Sebass Nadales no baixo acústico e Fabricio Paçoca na bateria. Com essa formação jazzística tradicional, a Brasília Ska Jazz Club vem com um repertório que visita a Jamaica, Estados Unidos e Brasil.