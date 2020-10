Filme brasiliense disputa maior competição de curta-metragem do mundo

PUBLICIDADE

O curta O Som das Cores, de três minutos, foi produzido por brasilienses talentosos e dedicados, que mesmo, sem recursos financeiros, estão entre os concorrentes do My Rode Reel 2020, considerado um dos maiores concursos deste segmento do mundo. O filme foi idealizado pelo diretor e editor Alexandre Oliveira, que convidou uma equipe, com mais de 20 artistas, para embarcar nessa jornada.

A narrativa conta a história da Lu, uma jovem que sonha em tornar-se cinegrafista e pelas lentes de sua câmera de papelão aborda a acessibilidade de uma forma inusitada para levar à irmã, que é deficiente visual, um novo mundo por meio de ruídos e sons do cotidiano de uma cidade grande.

Para votar e assistir o curta-metragem, basta acessar o link: https://www.myrodereel.com/ watch/11543

