Festival Teen 2020 Live Show tem 11 bandas e artistas, 6 apresentadores e 8 horas de transmissão ao vivo

No dia 3 de outurbo, a partir de 11h, começa a transmissão ao vivo do Festival Teen 2020 Live Show, pelo canal oficial do evento. A terceira edição do festival traz ao palco as maiores estrelas da música, artistas que são acompanhados por milhões de jovens no YouTube. O line-up 2020 conta com Pedro Sampaio, Vitão, MC Jottapê, ao lado dos já veteranos de outras edições João Guilherme e as meninas do BFF Girls.

Juntando os números do line-up principal, o palco do Festival Teen 2020 Live Show reunirá quase 30 milhões de seguidores e pouco mais de cinco bilhões de visualizações no YouTube. A plataforma de vídeos é parceira estratégica e a Samsung apresenta o evento, que conta com a Rádio Disney como parceiro de mídia – marcas que acompanham o projeto desde sua primeira edição – e, este ano, recebe pela segunda vez a marca Nescau.

“Desde 2018, o Festival Teen já faz a transmissão da live pelo nosso canal, no entanto, é a primeira vez que tudo acontece 100% em formato digital. Mesmo assim, os fãs podem esperar do Festival Teen a superprodução de sempre com muitos shows, entretenimento e conteúdo que já virou tradição e nos consolidou na agenda oficial dos maiores festivais de música do país”, conta Vitor Nunes, idealizador do Festival Teen e CEO da plataforma.

Festival abre espaço pela primeira vez aos Rising Stars

O que faz desta edição uma das mais especiais, não é apenas por ser primeiro evento realizado com transmissão 100% digital. O Festival Teen 2020 Live Show é o primeiro que, oficialmente, reservou um espaço em seu line-up para os Rising Stars. Jovens artistas que poderão mostrar seu talento, muitos deles assumindo pela primeira vez um palco para um show ao vivo.

Os seis Rising Stars do Festival Teen 2020 Live Show são: Lucas Andrade, Mharessa, Taby, Julia Gomes, Lucas Burgatti, e Pepe Barbosa.

Estrelas da internet também como hosts

Além das atrações musicais, o Festival Teen 2020 Live Show ganhou seis hosts oficiais que representam grandes nomes de uma nova geração com uma poderosa influência nas redes sociais: Lucas Burgatti e Pepê Barbosa – fazendo jornada dupla, já que também se apresentam cantando entre os Rising Stars –, Juju Franco, Bibi Tatto, Duda Pimenta e Gustavo Paz.

Vitor fala sobre a novidade. “Para uma edição especial 100% digital decidimos convocar os nomes mais importantes dessa geração para comandar as mais de oitos horas de transmissão ao vivo. Faz total sentido que a própria geração comande o show. Todos supertalentosos, nativos digitais e um poder de engajamento gigante nas redes sociais que mostra que esses seis criadores de conteúdo são a cara do nosso evento”.

Eles serão os grandes responsáveis por comandar a live, desde entreter o público em casa com muito conteúdo original entre cada um dos shows, interagir com as atrações e manter o clima de festa durante as mais de oito horas de transmissão ao vivo ininterruptas.

FT Awards reconhece os maiores talentos da internet

Outra grande novidade do Festival Teen 2020 Live Show é o lançamento do FT Awards. A primeira edição de uma premiação exclusiva que reconhecerá quem foram os grandes talentos da internet deste ano em várias categorias.

Primeira versão 100% digital já nasce com experiência de sobra

Interagir com o público por meio de uma live não é novidade no Festival Teen. Desde 2018, o evento tem o foco nesse formato, além da presença do público ao vivo no local transformando likes em aplausos. Além disso, todos os artistas que já passaram pelo evento (atrações musicais e apresentadores) têm algo em comum além de uma carreira de enorme sucesso: o início no YouTube, meio pelo qual todos mantêm uma legião de fãs.

Nas duas últimas edições, com mais de 20 shows realizados, o line-up contou com nomes como Iza, Luisa Sonza, Lexa, Jão, Vitor Kley, Dani Russo, MC Kekel, FitDance, Um44K, Ana Gabriela, Sophia Oliveira, entre muitos outros.

“O Festival Teen nasceu como um formato de entretenimento totalmente inédito e dedicado aos jovens. Assim como inovamos no início, não nos deixamos desestimular pelas recomendações de isolamento social e decidimos transformar esta edição em uma das maiores lives do país em estrutura, em tempo ao vivo e em audiência. Todos os fãs poderão terão um dia muito especial com seus ídolos, mesmo que à distância”, finaliza Vitor.

Festival Teen 2020 Live Show

Data: 03 de outubro de 2020

