Festival Drive-In reúne movimenta o fim de semana com programação infantil

O Festival Drive-In já está aberto ao público! Até o dia 15 de agosto, uma programação variada que reúne cinema, teatro e shows variados. Tudo no conforto do carro e com total segurança. Neste fim de semana, a criançada terá diversas opções de filmes para curtir o fim de semana. Na sexta-feira, dia 26, às 17h30, “Sing – Quem Canta seus Males Espanta”. No sábado, dia 27, é a vez de “Bumblebee”, também às 17h30. No domingo, dia 28, os pequenos poderão curtir “Pequenos Espiões”. Tudo isso em uma super tela de LED com 220m².

A programação completa estará sempre disponível nas redes sociais do evento e no site oficial www.festivaldrivein.com.br. As vendas já estão abertas através do site www.sympla.com.br ou aplicativo (sympla). Os ingressos Família (por sessão) custam a partir de R$ 60,00 por CARRO (independente da quantidade de pessoas dentro do veículo).

O Festival Drive-In conta com uma tecnologia 100% digital. Através de um aplicativo, que será ativado pelo QR Code no celular, o público poderá até mesmo checar se há fila nos banheiros. Estes, inclusive, atendemà todas as normas exigidas pela ANVISA. Com higienização a cada uso, álcool em gel e marcação com 1,5m de distância durante possíveis filas.

Festival Drive-In

Onde: Estacionamento B do Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek

Quando: de 23 de junho a 15 de agosto de 2020

Classificação: verificar a classificação da atração do dia no site do evento/programação

Ingressos: a partir de R$ 60,00 (por carro)

Acessibilidade: sim

Banheiro: sim

Www.festivaldrivein.com.br

@festivaldriveindf

