Festival Drive-in celebra um mês de funcionamento e se consolida como um dos maiores eventos culturais do Centro-Oeste

O Festival Drive-in celebra, nesta terça-feira, um mês de funcionamento. Localizado no estacionamento B do Aeroporto Internacional de Brasília, o evento engloba exibições de filmes, shows de stand up comedy, apresentações teatrais, palestras, apresentações musicais e eventos corporativos.

Os números deste primeiro mês impressionam: foram mais de 7.500 carros, 59 sessões culturais e mais de 100 horas de diversão. O festival gerou, direta e indiretamente, mais de 130 empregos.

Programação

Para as próximas semanas, a programação promete atrações para todas as idades e gostos. Line Up,

“Uma Noite Anos 80”com Banda Magoo (sexta-feira, dia 24);

Stand Up Comedy com Diogo Portugal (sábado, dia 25); Tarantino Night com Kill Bill 1 e 2 (domingo, dia 26);

Tributo ao QUEEN com Orquestra Filarmônica de Brasília + Banda Magoo (terça-feira, dia 29);

Auê da Samartini (sábado, 01). Ainda, uma programação extensa de filmes como Dirty Dancing, Curtindo a Vida Adoidado, Megamente, Madagascar 3 e muito mais.

Já passaram pelo festival nomes como Maurício Meirelles, Sérgio Mallandro, Cia de Comédia Setebelos, Estação do Choro, 7naRoda, Cia G7 de Comédia, Distintos Filhos, Philippe Seabra, Orquestra Filarmônica de Brasília e outros.

Os ingressos estão à venda através do Sympla www.sympla.com.br e custam a partir de R$ 60,00 (por carro).

Sobre a Organização

O Festival Drive-In é uma realização de Formiga XP, Guto Jabour, Nina Rocha e Renato de Luca.

Festival Drive-In

Onde: Estacionamento B do Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek

Quando: de 23 de junho a 15 de agosto de 2020

Classificação: verificar a classificação da atração do dia no site do evento/programação

Ingressos: a partir de R$ 60,00 (por carro). Verificar programação

Acessibilidade: sim

Banheiro: sim

Www.festivaldrivein.com.br

@festivaldriveindf