Festival Drive-in celebra Dia do Orgulho LGBTTQIA+ e exibe “A Garota Dinamarquesa”

O Dia do Orgulho LGBTTQIA+ é celebrado no dia 28 de junho e o Festival Drive-in não deixaria a data passar em branco. O evento exibe, nesta terça-feira, dia 30 de junho, às 19h, o filme “A Garota Dinamarquesa”. A película, ganhadora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, conta a história real de Lili Elbe, uma das primeiras pessoas a passar por cirurgias de mudança de sexo no mundo, no ano de 1930.

O Código ORGULHO dará 40% de desconto aos clientes que comprarem a sessão. No Festival Drive-in, amor é amor, de todas as formas.

Festival Drive-In

Onde: Estacionamento B do Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek

Quando: de 23 de junho a 15 de agosto de 2020

Classificação: verificar a classificação da atração do dia no site do evento/programação

Ingressos: a partir de R$ 60,00 (por carro)

Acessibilidade: sim

Banheiro: sim

Www.festivaldrivein.com.br

@festivaldriveindf