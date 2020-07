Festival de Teatro Online do Rio terá mostra competitiva pelo Zoom

PUBLICIDADE

O 1º Festival de Teatro Online em Tempo Real do Rio de Janeiro começa no próximo dia 1º e se estenderá durante todo o mês de agosto. A mostra competitiva é promovida pela Cia Banquete Cultural e exibirá dez apresentações de teatro online em tempo real, sendo cinco dramas e cinco comédias.

As inscrições foram abertas nas redes sociais no dia 17 de maio e, posteriormente, em jornais de grande circulação. “A necessidade de fazer alguma coisa pelos artistas coletivos do Brasil era tanta e todo mundo impossibilitado, porque não tinha noção de quando os teatros iam reabrir”, disse hoje (28) à Agência Brasil o diretor do festival, Jean Mendonça. Segundo ele, o objetivo do evento é “experimentar o fazer ao vivo”, por meio das plataformas digitais.

A experiência feita pela companhia a partir do texto inédito de Mendonça, intitulado Ata-me as mãos aos pés da cela, alcançou resultados acima do esperado, apesar da limitação em termos de recursos e pelo pouco domínio da tecnologia. “A gente viu que funcionava fazer esse teatro ao vivo, em tempo real, e o festival abriu essa porta”. As inscrições foram encerradas no dia 28 de junho e receberam 215 projetos de todas as regiões do país.

Com base na análise documental e dos vídeos e seguindo critérios artísticos e técnicos, foram selecionadas dez peças, duas acima do previsto, em função da qualidade das propostas apresentadas. “A nossa surpresa foi ver o Ceará e o Rio Grande do Sul com força, em termos de volume”, comentou o diretor. “Foram tantos empates que tivemos que aumentar mais um (espetáculo) de cada categoria”.

Apresentações

Entre os dias 1º e 15 de agosto, sempre aos sábados e domingos, os trabalhos dos artistas e coletivos selecionados serão apresentados ao vivo pela plataforma Zoom, para uma plateia virtual de 90 pessoas, sendo 40 espectadores voluntários, 40 convidados, cinco integrantes do júri técnico e cinco organizadores do festival. As comédias serão apresentadas às 18h e os dramas, às 19h30. Todos os espectadores vão permanecer ocultos, ou seja, com as câmeras e microfones desligados. A participação é gratuita. Os interessados em assistir as peças ao vivo devem enviar e-mail para banqueteculturalproducoes@gmail.com.

A partir do dia 16 de agosto até o dia 30, esses dez trabalhos gravados no Zoom serão exibidos como teatro online no canal da Cia Banquete Cultural no YouTube. Nessa fase, todo o público está convidado a participar e julgar os melhores. “A avaliação será uma média entre a nota do júri técnico, que vai assistir as peças ao vivo e dos espectadores que enviaram e-mail para a companhia, e a nota do júri popular, no momento da exibição da gravação no Zoom”. Serão escolhidos dois melhores espetáculos, sendo um em cada gênero. Os vencedores serão anunciados no dia 31 de agosto, durante live (apresentação ao vivo) que será feita no canal da Cia Banquete Cultural, no YouTube, às 20h.

Auxílio emergencial

Em março, no início da pandemia do novo coronavírus, a proposta era fomentar a arte teatral no país e auxiliar a classe artística de forma emergencial. “Então, colocamos a premiação como algo simbólico, porque não temos financiamento; é algo com recursos próprios da companhia, desde o trabalho de planejamento até a realização. Por isso, cada vencedor vai receber R$ 600, como se fosse o auxílio emergencial”, disse Jean Mendonça.

Ganharão também uma temporada virtual durante um mês no canal da companhia no YouTube. “Os dois primeiros colocados vão ficar ali disponíveis, para as pessoas poderem assistir, conhecer os artistas, bater papo com eles. É um momento de dar visibilidade a essas pessoas”, completou o diretor. As peças selecionadas são oriundas do Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, abrangendo capitais e cidades do interior.

No dia 1º de agosto, serão apresentadas as peças Coração de Palhaço e Realidade Suicida; no dia 2, Exagerei no rímel e Pandas ou Era uma Vez em Frankfurt; no dia 8, O manual de como encontrar um bom partido e 12 segundos; no dia 9, Piruá de Circo e Safe & Comfort; e no dia 15, As desventuras do Capitão Rabeca e Cardinal.

As informações são da Agência Brasil