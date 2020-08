Festival de Aniversário 19 anos do G7 – Teatrin

PUBLICIDADE

Vamos iniciar as comemorações! O Festival de Aniversário do G7 – TEATRIN, começa nesta sexta-feira dia 7 de agosto no espaço Arena Drive (estacionamento ao lado do Ginásio Nilson Nelson), com a comédia “Cenas da Quarentena”, o espetáculo mais divertido do confinamento. E se você pensou que o G7 ia esquecer que você tem filhos, você se enganou! Teremos matinê com o Cine Teatro educativo da peça “Cidade Avião”, neste sábado e domingo, dias 08 e 09 de agosto, às 17h30. Ingressos a partir de R$ 90,00 por carro.

O “TEATRIN” será apresentado, atento a todas recomendações de segurança e saúde e sem perder a qualidade técnica que já é a marca registrada da companhia.

“Cenas da Quarentena”, uma compilação de esquetes cômicas que tem em comum situações que aconteceram ou estão acontecendo durante o período da pandemia. São cenas de vários espetáculos que foram adaptadas para este novo formato, abordando temas atuais e com muito bom humor.

“Cidade Avião”, trata-se de um filme/documentário/peça de teatro com duração de 1h20m que conta a história da menina Nina, que se muda para Brasília e aprende tudo sobre os principais pontos turísticos da cidade e faz amizade com os animais típicos do cerrado, como o Lobo-Guará e a Cigarra. O único espetáculo infantil educativo sobre Brasília em uma versão dinâmica, com imagens aéreas da cidade, curiosidades explicadas pelas personagens e cenas do espetáculo teatral.

A Cia. de Comédia G7 já faz parte da história de Brasília e do Teatro Brasileiro, pois obteve êxitos nacionais e apresentou-se em diversas capitais do país com muito sucesso. Contudo, é em Brasília que a trupe se sente em “casa” e onde mais gosta de se apresentar, permanecendo a maioria dos fins de semana em cartaz na cidade, sempre com espetáculos diferentes e pelo menos uma peça comédia inédita por ano. Parabéns ao público que mantém o G7 vivo e parabéns ao G7 que mantém o público vivo. Vida longa a ambos e vamos comemorar!

Espetáculo “Teatrin – 4 espetáculos em formato drive in para comemorar os 19 anos do G7”.

Local: Espaço Arena Drive – Estacionamento do Ginásio Nilson Nelson (acesso pelo eixo monumental).

– Cenas da Quarentena

Dia 07 de agosto, sexta-feira, às 21h30

Dia 08 de agosto, sábado, às 19h30 e 21h30

Dia 09 de agosto, domingo, às 19h30

Classificação indicativa: 12 anos Duração: 70 minutos.

– Cine Teatro Infantil: “Cidade Avião”

Dia 08 e 09 de agosto, sábado e domingo, às 17h30

Classificação indicativa: Livre Duração: 70 minutos.

Ingressos: A partir de R$ 90,00 por carro. * Todos os ingressos já são meia-entrada, entretanto, poderão ser doados voluntariamente 1kg de alimento ou 1 livro.

Informações: (61) 99351-1369 (com whatsapp)

Ingressos à venda:

site: g7comedia.com

Up Grade – 415 Sul (Sem Taxas)

Bilheteria na entrada do Espaço Arena Drive – somente nos dias de espetáculo a partir de 01 hora antes do início (Sem Taxas).