Festival Curta Brasília anuncia filmes selecionados para a mostra nacional

O Festival Curta Brasília anunciou os curtas-metragens que vão concorrer aos prêmios da Mostra Nacional. Realizado anualmente pela Sétima Produções, o festival premia os melhores curtas produzidos entre 2019 e 2020, e, para a sua nona edição, o evento será realizado em formato totalmente online pelo próprio site www.curtabrasilia.com.br , devido a pandemia do novo coronavírus.

Sobre as inscrições

Neste ano as inscrições de filmes para a mostra competitiva bateu recorde mais uma vez. Foram 1.114 curtas-metragens inscritos de todas as regiões do Brasil, sendo cuidadosamente analisadas pela comissão de curadoria, sob coordenação de Arthur B. Senra. Após intenso trabalho de avaliação, 15 curtas foram selecionados.

A Barca

Dir. Nilton Resende, Ficção (2019) – Maceió (AL)

À beira do planeta mainha soprou a gente

Dir. Bruna Barros e Bruna Castro, Documentário (2020) – Salvador (BA)

A terra das muitas águas

Dir. Catu Rizo, Ficção (2019) – Nilópolis (RJ);

A terra em que pisar

Dir. Fáuston Da Silva, Ficção (2019) – Estrutural (DF)

Ainda te amo demais

Dir. Flávia Correia, Documentário (2020) – Maceió (AL)

As rendas de dinho

Dir. Adriane Canan, Documentário (2019) – Florianópolis (SC)

Exu matou um pássaro

Dir. Vinicius Sassine, Documentário (2020) – Brasília (DF)

Filme de domingo

Dir. Lincoln Péricles, Híbrido (2020) – São Paulo (SP)

Inabitáveis

Dir. Anderson Bardot, Ficção (2020) – Vila Velha (ES)

Inabitável

Dir. Matheus Farias e Enock Carvalho, Ficção (2020) – Recife (PE)

Joãosinho da Goméa – O rei do candomblé

Dir. Janaina Oliveira Refem e Rodrigo Dutra, Documentário Experimental (2019) – Duque de Caxias (RJ)

Mãtãnãg, a encantada

Dir. Shawara Maxakali e Charles Bicalho, Animação (2019) – Belo Horizonte (MG)

Mundo Pequeno

Dir. Gustavo Amora e Cícero Fraga, Documentário (2019) – Brasília (DF)

Os últimos românticos do mundo

Dir. Henrique Arruda, Ficção (2020) – Recife (PE)

Quantos eram pra tá?

Dir. Vinícius Silva, Ficção (2019) – São Paulo (SP).

“Chama atenção para sobre filmes selecionados algumas costuras de programação que traçam pontos em comum entre os filmes. Vários dos curtas inscritos e em especial os selecionados, trazem a presença da diversidade religiosa no Brasil, além da relação com a música, e do trabalho e a busca por igualdade de direitos. Se sobressaíram em diversas obras a importância das relações de afeto, da empatia e lugares que proporcionam segurança para a existência das várias formas de amor, de resistência e de fé. Os filmes selecionados apresentam proposições a partir do Brasil como ponto de partida para se pensar em nosso país”, comenta Arthur B. Senra, coordenador de curadoria da seleção.

Novidades

Uma novidade deste ano é que a Mostra Tesourinha, dedicada para a exibição de produções locais (Brasília), se tornou um selo dos filmes do DF, compondo a programação, ou seja, participarão da mostra competitiva nacional e concorreram a prêmios específicos para a produção local.

Sobre o Festival Curta Brasília

O Festival Curta Brasília nasceu em 2012 focado em exibir, difundir e valorizar filmes curtas-metragens brasilienses, brasileiros e internacionais. Desde então, foram realizadas 8 edições ininterruptas com mais de 7 mil inscrições de filmes de todo o Brasil. Com grande sucesso de público e crítica, o Curta exibiu quase 700 curtas, sendo 440 nacionais, 125 do DF e 153 internacionais. Desde 2015, ampliou a circulação e extensão de suas ações com circuitos itinerantes de exibição nacionais e internacionais, além de promover o intercâmbio de realizadores brasileiros em cidades como Paris, Cannes, Nice e Bogotá. O Festival trabalha intensamente na iniciativa de divulgar em todas as janelas durante o ano inteiro, em cineclubes e espaços culturais, firmando parcerias como o programa “Curta Brasília na Globo” e sessões anuais na Casa Doc’ em Nice e na Cinemateca de Paris.

Serviço

9º Festival Curta Brasília

Quando: 17 a 21 de dezembro de 2020

Onde: Formato inédito, 100% online, via https://www.curtabrasilia.com. br/

Para mais informações: https://www.curtabrasilia.com. br/ e @festivalcurtabrasilia.