Festas movimentam o Carnaval de São Paulo

Uma das principais rotas de Carnaval no Brasil é São Paulo, não só pela tradição como, também, pela qualidade dos desfiles. Um das festas de destaque é o Camarote DaGaroa, que em 2020 tem como tema “Colors Of São Paulo”.

O DaGaroa 2020 apresenta atrações de peso nos eventos:

Virou Amor (21/2 – sexta), com Bruninho & Davi e D-Lex, SALK;

Só felicidade (22/2 – sábado), com Bloco Casa Comigo, Me Viu Mentiu e a DJ Lari Gadotti;

We Are Folia (29/2 – sábado), acontece com Inimigos da HP, DJ Dre Guazzelli e Rodrigo Sá.

Mais uma novidade do DaGaroa nesta edição é o evento extra, com um formato inédito no sambódromo, que será realizado na sexta-feira (28/2) com Banda Eva e GUDI.

O espaço

A infraestrutura completa com open bar premium e open food são os diferenciais do espaço. Além da pista, o camarote conta com mezanino, serviço personalizado, banheiros privativos e o melhor, possui vista privilegiada do palco e desfiles.

Na carta de bebidas, estão as melhores marcas, com open bar completo de whisky, vodka, gin, cerveja, tônica, refrigerante, suco e água. Assim como alimentação completa para dar aquele gás para os foliões.