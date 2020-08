Fernando e Sorocaba transmitem live no domingo direto de um campo de Girassóis

PUBLICIDADE

Continuando na linha de lives com cenários naturais e surpreendentes, Fernando e Sorocaba confirmam mais uma transmissão ao vivo no Youtube, no domingo, dia 23 de agosto, a partir das 16h30. Batizada de ‘Onde o Sol se Esconde’, o próximo show ao vivo da dupla acontecerá em meio a uma plantação de Girassóis, na bucólica cidade de Holambra, interior de São Paulo, conhecida como ‘Cidade das Flores’.

Fernando e Sorocaba estão preparando um repertório com composições e hits que marcaram a carreira, sucessos da música popular nacional, além de grandes composições sertanejas. A dupla promete surpresas para a transmissão, além de algumas participações especiais de alguns artistas do cenário musical que serão divulgadas ao longo da semana.

A live ‘Onde o Sol se Esconde’ mantém o cunho social dos artistas, que desde a primeira transmissão arrecadam donativos para o Hospital de Amor – Hospital do Câncer de Barretos. Mais do que entretenimento, a dupla tem o objetivo de levar alegria e esperança para dentro da casa das pessoas, com visual inesquecível e muita música boa.

A transmissão acontece no canal oficial da dupla no Youtube, a partir das 16h30 do dia 23 de agosto. Você pode acessar o canal da dupla Fernando e Sorocaba no Youtube através do link: bit.ly/YouTubeFeS.

