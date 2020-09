Fernando e Sorocaba anunciam live em estação ferroviária

PUBLICIDADE

Superando todas as expectativas e mantendo a tradição da inovação, Fernando e Sorocaba farão nova transmissão ao vivo, no próximo dia 20 de setembro, às 16h30, em seu canal do Youtube. Dessa vez, o cenário escolhido é uma estação ferroviária ainda em funcionamento, localizada no interior de São Paulo. A live foi batizada de ‘Estação Fernando e Sorocaba’.

Por entre trilhos e vagões, Fernando e Sorocaba irão apresentar um repertório único e de qualidade incomparável, repleto de composições e hits que marcaram a carreira, sucessos da música popular nacional, além de grandes composições sertanejas.

A vida é como um trem em constante movimento, e cada estação representa uma fase, um momento vivido. Algumas são cheias e movimentadas, enquanto há outras mais tranquilas e silenciosas. Entre uma parada e outra, nos deparamos com novas paisagens, novos caminhos e novas pessoas. Algumas chegam para ficar, outras se vão depressa. Enquanto o trem segue o seu caminho, não há como dizer o que nos espera em frente na próxima parada. O que nos resta é aproveitar a viagem, admirar a paisagem e encarar com esperança e sabedoria os desafios do trajeto. A ‘Estação Fernando e Sorocaba’ será um desses momentos difíceis de esquecer, sua música e paisagem ficarão marcados para sempre na memória de quem passar por ela.

O lembrete para a transmissão já pode ser acionado no canal oficial da dupla no Youtube ou através do link: http://bit.ly/LiveEstacaoFeS.