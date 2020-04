Fernanda Souza manda mensagem para ex, Thiaguinho, durante live

PUBLICIDADE 

O cantor Thiaguinho realizou uma live no Youtube na noite desta quinta-feira, 23, e recebeu o apoio de sua ex-esposa, a atriz Fernanda Souza, com quem foi casado ao longo de oito anos, até 2019.



Nos stories de seu Instagram, Fernanda “chamou” seus fãs para assistir e participar da live do ex-marido: “Oba! Vamos cantar, dançar e arrecadar muito! É sempre bom lembrar que é entretenimento com o intuito de arrecadar. Arrasa aí! Vamos arrecadar muitos quilos de alimentos para quem precisa!”



“Thiaguinho, quatro horas de live no mínimo, né?”, brincou em outro momento. A atriz ainda ressaltou que fez uma doação também durante a live da dupla Sandy e Junior.



Diversos artistas têm realizado transmissões ao vivo por conta das medidas de isolamento social pela pandemia do novo coronavírus. Muitas delas têm a íntegra disponibilizada logo após seu término.



Recentemente, chamaram atenção algumas lives como a de Nando Reis, Raça Negra e da dupla Sandy Junior.

Estadão Conteúdo