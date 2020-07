Fernanda Paes Leme retira vesícula e diz que saúde ficou bem comprometida após coronavírus

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Fernanda Paes Leme, 37, contou que foi submetida a uma cirurgia para retirada da vesícula na quinta-feira (9). “Hoje [sexta, 10] voltei para casa da mami. Sigo o pós-operatório de dieta sem gordura. Foi tudo bem…e estou quietinha de repouso”, escreveu ela no Twitter.

Horas depois, a atriz e apresentadora disse na mesma rede social que a sua saúde ficou bem comprometida após ter contraído a Covid 19. Paes Leme recebeu o diagnóstico do novo coronavírus em março, no início da pandemia.

“Eu estou encarando parte disso como uma mega limpeza! Não está sendo um ano como a gente esperava né?! Eu tenho até trabalhado bastante, mas minha saúde ficou bem comprometida pós Covid. Sei que vou sair fortalecida dessa! Limpar tudo e todos que não tem que estar perto!

Além do coronavírus e da retirada da vesícula, no dia 5 de julho, a apresentadora comentou, também no Twitter, que estava com o intestino inflamado. “Eu estou tão irritada que atacou tudo em mim, até meu intestino ficou irritado, inflamado, não posso comer um açúcar se quer, gordura, nada que eu estava comendo todo dia. Cabeça é negócio de doido né? Porque tudo é muito psicossomático”, escreveu.

