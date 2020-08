Felipe Neto critica Globo e CNN por darem voz aos negacionistas da pandemia

PUBLICIDADE

Felipe Neto, 32, criticou ao vivo uma atitude da emissora Globo neste domingo (2), durante uma entrevista ao canal GloboNews. O influenciador digital a acusou de ajudar a “validar” o que chamou de “negacionistas da pandemia e da necessidade de isolamento social”, citando o deputado Osmar Terra (MDB-RS), que foi entrevistado pela emissora.

“Toda semana ele fala que a próxima semana é o fim da pandemia. Ele está falando isso desde março. Falou que iriam morrer mil pessoas e continua, até hoje, arrotando que está certo em relação à pandemia”, declarou.

Questionado sobre se ele se sentaria com influenciadores que defendem Jair Bolsonaro para discutir o projeto das fake news, que é debatido no Congresso, Felipe Neto disse que “não, da mesma forma que eu não aceito aparecer na CNN Brasil pela mesma razão”. Procurada pela reportagem, a CNN não se manifestou sobre as falas de Neto até a publicação deste texto.

“A gente está vivendo hoje no Brasil um momento de validação do negacionismo, a validação do obscurantismo, a validação de pessoas e ideias que sempre ficaram no esgoto da opinião pública. E que de repente saíram dos esgotos, como ratos pela cidade, de uma forma tão violenta e grotesca, que saíram contaminando todo mundo”, disse. “Sentar-se com essas pessoas, para mim, é validá-las. E eu não posso fazer isso”.

O influenciador ainda se dirigiu aos jornalistas da GloboNews, afirmando que o papel deles é o de negar opiniões como essas, e apresentar a verdade. Citou ainda o caso de um repórter da CNN que encerrou uma entrevista comum assessor do presidente norte-americano Donald Trump, que defendia o uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19, afirmando que ele estava “prestando um desserviço real aos americanos”. “Existem os dois lados, mas os dois lados dentro da razoabilidade”, disse.

As informações são da FolhaPress