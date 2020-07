Faustão surpreende público ao mencionar ‘galera da Record’ ao vivo

PUBLICIDADE

Faustão surpreendeu os telespectadores no domingo, 19, ao dedicar um trecho do quadro Ding Dong, atração do Domingão do Faustão, para Renato Lombardi, Fabíola Reipert e Reinaldo Gottino – profissionais que integram o programa Balanço Geral da Record TV. Olhando para o papel em que costuma anotar nomes, o apresentador da Globo anunciou a próxima atração e fez uma dedicatória como é sua tradição.

“E agora especialmente para o meu amigo Cesar Tralli, o homem que mais trabalha na Globo, trabalha na Globo na hora do almoço, trabalha na Globonews e de madrugada ainda carrega Manuella no colo, brincadeira! O Chico Longo, quem mais, o Bruno da Cantina Cê que Sabe, o Renato Lombardi, a Fabíola Ruipert (sic), filha do saudosíssimo Guilherme da Rádio Globo, quem mais, o Reinaldo Gottino, galera da Record. Chegou a hora da decisão é o Ding Dong, galera”, anunciou Faustão.

O apresentador do Domingão acabou errando a pronuncia do nome de Fabíola Reipert, mas não deixou de citar o pai dela com quem trabalhou na Rádio Globo.

Faustão fez a menção aos profissionais da Record após ser tema da atração A Hora da Venenosa, que integra o programa Balanço Geral, da terça-feira passada, 14. Fabíola Reipert, que comanda o quadro, contou que o apresentador global e o pai dela trabalhavam juntos na Rádio Globo em 1978.

O pai da jornalista foi assaltado ao sacar seu salário e Faustão fez uma vaquinha entre os colegas de trabalho para reunir a quantia roubada. “Olha como o Faustão é generoso”, disse ela ao revelar a história. “Olha eu já admirava o Faustão pela generosidade dele agora mais ainda”, completou.

Estadão Conteúdo