Farley Mattos prorroga sonho de se candidatar a prefeitura em terra natal

Desde pequeno, o influenciador digital Farley Mattos sonhava em poder contribuir com sua terra natal, Ipameri, no Goiás. O tempo passou e a vontade de entrar para a política local aumentou. Entretanto, aos 32 anos o sucesso como influencer freou a vontade de se tornar prefeito da cidade.

Em 2020, as eleições municipais não contará com a disputa do jovem, que decidiu adiar o sonho para focar na carreira que tem despontado e feito sucesso na capital federal.

“Não desisti da política. Considero como algo que faz parte da minha vida. Sempre falo para as pessoas que eles devem gostar da política, pois não faz parte de classe social, é para todos”, explicou Farley.

Com quase 73 mil seguidores, o empresário e bailarino clássico acredita que pode contribuir com sua cidade, mas em um momento diferente.

“Tenho o sonho de ser candidato a prefeitura da minha cidade, Ipameri (GO), nunca escondi de ninguém. Desde mais novo sempre tive esse pensamento, espero que algum dia seja essa a vontade de Deus. Mas agora, não é o momento. O meu tempo é de influenciador, divulgador”.