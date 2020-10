Fafá de Belém conecta 1 milhão de pessoas

PUBLICIDADE

Se neste ano o Cirio de Nazaré não pode reunir nas ruas 2 milhões de romeiros, nas redes sociais esse número bateu a casa dos milhares de milhões. Somente a cantora Fafá de Belém e a sua Varanda Virtual alcançaram mais de 1 milhão de acessos das quatro lives promovidas durante a quadra nazarena. O projeto que todo ano conta com a participação de até 200 convidados, neste ano, na sua 10a edição, alcançou pessoas do mundo inteiro graças a transmissão on-line.

“Acredito que esse formato veio para ficar. Esperamos que ano que a gente já tenha a versão presencial, mas uma coisa já sabemos, sempre teremos o formato virtual junto com a gente”, acredita a cantora.

De sexta a domingo de Cirio, a cantora transmitiu diferentes Lives percorrendo os ritos dos paraenses durante o período. Neste domingo, a Live Rito de Fé completou a sequência de transmissões com um show de dentro da capela do hotel Atrium Quinta de Pedras, com a participação das cantoras: Mariana Belem, Marianne Lima, Andreia Pinheiro e Nanna Reis. Somente a Live de domingo teve 50 mil acessos. “Fizemos uma programação que caminhou junto com a programação oficial.

Quisemos Transmitir a nossa emoção para a tela plana para que o Cirio acontecesse dentro do coração de todos nós”, disse.

Somando todas as programações que começou na sexta, com uma festa de música paraense, seguido pelo sábado, com duas Lives, uma de dentro de um barco ao lado do cozinheiro Rubao e a noite um espetáculo de Ave Marias ao lado da cantora Marianne Lima, no domingo, a Live Rito de Fé completou a sequência, com um show intimista de músicas em referência ao domingo típico de Cirio de a Nazaré. Com todas as adaptações necessárias, a cantora acredita ter cumprido mais uma vez a sua a missão de levar a mensagem de fé dos paraenses para todo o mundo.

Sobre a Varanda de Nazaré

Considerado o primeiro espaço de vivências artísticas e culturais durante o Círio de Nazaré, a Varanda de Nazaré permite que Fafá de Belém e convidados de diversas áreas do conhecimento, incluindo músicos, filósofos, jornalistas, teólogos, pesquisadores, diplomatas e personalidades públicas possam vivenciar a experiência multicultural do evento enquanto realizam homenagens durante as procissões do Círio de Nazaré, que emocionam o público e romeiros. No ano de comemoração de 10 anos, em razão da pandemia do Coronavírus, o evento ocorreu no meio digital, com exibição transmissão de diversos eventos nas plataformas e redes sociais.