Ex-mulher de Phil Collins contrata seguranças para não deixar músico entrar em mansão

Phil Collins, 69, e sua ex-mulher Orianne Cevey estão travando uma batalha judicial pela mansão onde o casal morava, localizada em Miami, e avaliada em US$ 33 milhões (cerca de R$ 184 milhões). O cantor entrou com um pedido de liminar para que a designer de joias e seu novo marido, o músico Thomas Bates, 31, deixem a propriedade imediatamente.

O site Miami Herald, que diz ter tido acesso aos documentos do processo, afirma que Cevey contratou pelo menos quatro guardas armados para patrulhar a casa, alterou os códigos de segurança dos alarmes, bloqueou câmeras de vigilância e impediu agentes imobiliários de mostrar o imóvel para possíveis novos compradores.

Ainda de acordo com o site, na ação, Collins afirma que a ex está pedindo “uma quantidade absurda de dinheiro” para não divulgar informações privadas sobre ele. Ele também revela estar preocupado com prêmios e instrumentos que possui na mansão. O músico diz acreditar que existe um “risco substancial de que a sra. Bates, o sr. Bates ou seus agentes removam, ocultem ou destruam bens pessoais valiosos e insubstituíveis.”

Jeffrey Fisher, advogado de Collins, afirmou ao Miami Herald que tem “tolerância zero com esse tipo de comportamento” de Cevey que, segundo ele, quer extorquir o cantor. “Vou usar todos os recursos legais para tirá-la de casa.”

Já o advogado dela, Frank Maister, não respondeu ao questionamento feito pelo site, mas já tinha afirmado no início da semana passada que não faria comentários sobre o caso. “Vamos lidar com o senhor Collins no tribunal, não na coluna de fofocas”, disse na ocasião.

Oficialmente, Cevey e o cantor se separaram em 2006 após seis anos de casamento e dois filhos. Dez anos depois, eles voltaram a se relacionar. Segundo o TMZ, no acordo de separação, de 2008, a designer de joias ficou com US$ 46,76 milhões (cerca de R$ 258 milhões na cotação atual), e agora Collins não quer que ela receba mais nada. Ele continua, de acordo com o site, cuidando das despesas dos filhos, que não moram na mansão.

O músico e Orianne se separaram pela segunda vez após ela ter casado com outro homem em agosto. Segundo o Miami Herald, a designer terminou o relacionamento por mensagem de texto, e foi para Las Vegas, onde oficializou a sua união com Bates.

