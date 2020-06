Workshop ensina a combinar alimentos, óleos e ervas para produzir mais sem estresse

PUBLICIDADE

Os alimentos possuem propriedades terapêuticas capazes de transformar o dia-a-dia, basta realizar a combinação correta e utilizá-los diariamente. O manjericão é uma planta que abre nosso coração e nos convida a assumir a nossa essência. O óleo de Sálvia é famoso por promover clareza mental e diluir tristezas. Já o limão siciliano propicia a autoestima e o bem-estar.

Essa é a proposta do workshop online gratuito “Alimentos, óleos e ervas para produzir mais sem estresse”, oferecido pela terapeuta Vann Porath. Nele, os inscritos vão aprender mais sobre como usar frutas, oleaginosas e sementes para melhorar a autoestima, a concentração, melhorar a digestão e tonificar a mente, por exemplo.

Os encontros virtuais ocorrem nos dias 14, 16 e 17 de junho. Para ter acesso ao conteúdo, basta fazer a inscrição no site.

“Quando me entendi terapeuta assumi uma missão: ajudar as pessoas a se reconectarem com a sua essência primeira, conectando corpo, pensamento e emoção. Nos meus processos e cursos terapêuticos auxilio pessoas a ganharem segurança emocional dançando e desenhando, assim como a terem uma vida mais produtiva sem estresse através do uso das ervas medicinais, dos óleos essenciais e das propriedades terapêuticas dos alimentos”, explica Vann Porath.

