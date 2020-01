VIVA agita verão brasiliense no Pontão do Lago Sul

PUBLICIDADE 

Orla do lago, céu aberto, pé na grama e pôr-do-sol. Em sua 2ª edição, o VIVA, realizado pelas produtoras Anima, Verri e Medley, agitará o verão na capital federal durante quatro finais de semana, entre 18 de janeiro e 09 de fevereiro. O lugar escolhido para sediar o evento é um dos pontos turísticos mais badalados da cidade para curtir o pôr-do-sol: o Pontão do Lago Sul.

Além da paisagem incrível, o line traz os ritmos preferidos do brasiliense. Os estilos musicais vão do eletrônico ao house, funk, rap, pop e sertanejo. Entre as atrações estão: Kevin O Chris, Matheus & Kauan, Lagum, Kvsh, FP do Trem Bala, Gaab, Pedro Sampaio, DJ Zullu, Pulse e Anneto, além de Camila Jun, Coletivos Índios, Dudu Moreira, Gabi Vilela, Gabriel Sales, Mateus Blandim e Mateus Hartmann.

Conforto

O VIVA oferecerá gratuitamente ao público serviço de transporte para facilitar o estacionamento dos veículos. Vans estarão disponíveis em todos os dias do evento para o transporte do estacionamento da QI 9 do Lago Sul até o Pontão. A proposta é que os usuários curtam o Festival com mais segurança e conforto.

Outro diferencial será a cenografia no mood verão. A estrutura do VIVA terá lounges e uma grande varanda à beira lago. A decoração instagramável vai valorizar a luz natural do fim de tarde. A acessibilidade para diferentes públicos está garantida, com infraestrutura adaptada para receber pessoas com deficiência.

Gastronomia VIVA

A experiência será complementada com praça de alimentação que valoriza as marcas queridinhas de Brasília. Estarão presentes: Dog da Igrejinha, Pastel Mix, Geleia, La Paleta, Pop’Lícia, Katia Baleira, GB Vinhos, Hot Machine. O evento tem patrocínio da Skol Puro Malte, Beefeater, Absolut, Chivas e Redbull.

Santo Bateu

De forma inédita, o VIVA trará para Brasília o novo selo da dupla sertaneja Matheus & Kauan no dia 19 de janeiro. O projeto “O Nosso Santo Bateu”, título de uma das músicas mais conhecidas dos artistas, reúne música boa, diversão e pares perfeitos. O show da dupla que despontou na capital federal será repleto de clássicos, levado com o espírito autêntico e despojado.

Programação Esportiva

Para quem deseja alternar balada e exercícios físicos, a academia Unique, parceira do VIVA, promoverá aulas em horários alternativos. Entre as atividades oferecidas, estarão yoga, crossfit e fitdance.

Sustentabilidade VIVA

As estratégias sustentáveis englobam diversos pilares, como a meta em alcançar o patamar de 90% LIXO ZERO na reutilização, reciclagem e compostagem de resíduos nos quatro finais de semana de festa, além de contribuir para neutralizar as emissões de carbono. As arrecadações de alimento não-perecível também terão destino sustentável. Ao final do projeto, serão entregues ao Mesa Brasil-SESC, programa de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício.

PROGRAMAÇÃO

18/1 – FP do Trem Bala + Pedro Sampaio + GAAB

19/1 – Matheus e Kauan

26/1 – Lagum + Shark + DJ GBR

01/2 – Kevin o Crhis + DJ Zullu

02/2 – KVSH + Anneto + André Pulse

09/2 – Léo Santana

SERVIÇO

Festival VIVA 2020

Data: 18 de janeiro a 09 de fevereiro

Horário: Sábado das 16h às 02h | Domingo das 16h às 00h

Local: Pontão do Lago Sul, Brasília, DF

Ingressos no aplicativo R2 Produções

Classificação indicativa: 16 anos