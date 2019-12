Vigília Cultural promete agitar o sábado no Guará

PUBLICIDADE 

Com atrações para todos os gostos e para toda a família, a Vigília Cultural é um evento multicultural que se dispõe a democratizar a cultura através de apresentações diversas, exposições, música, comércio, troca, exposição de produtos culturais e da economia criativa.

Abrindo espaço aos agentes culturais da cidade, o evento promete fortalecer a produção autoral e a identidade cultural do DF, aproximando público e produtores culturais em um evento inovador, descontraído e surpreendente para todos!

A estrutura do evento contará com espaço kids com monitores e brinquedos Infláveis, futebol telado, cama elástica, piscina de bolinhas, kiddie play e tobogã; praça de alimentação com opções variadas e comida vegetariana e vegana; e bar.

Confira a programação completa

12h Abertura do espaço Multicultural, feira e troca de produtos culturais, economia criativa e gastronomia.

14h djalgoritmo

15h:30 Grupo IMANI(Dança Tribal Fusion)

16h:00 Banda Deus Preto

17h e 20h Renato Matos

18h:30 Bolachões Sound System

19h Apoena Ferreira

20h:20 Brasil Riddim e convidados: Pedro karam (Banda Arawaks)

Bruno Dourado (ex Natiruts) – Negra Eve (Mantendo a Identidade) – Gabriel JHA-B(Jahcareggae) Fellipe Souljah (Brazucas)

21h40 Ska Niemeyer

Classificação indicativa: livre