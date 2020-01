PUBLICIDADE 

Vamos começar 2020 com o pé direito, porque vem aí mais uma edição da tradicional Festa Piquet. O evento que já entrou na rota das festas mais aguardadas do ano na capital federal, já tem data marcada e será no próximo sábado (11/01), e o local escolhido será o restaurante Oliver. Isso mesmo, muita gente bonita, descontração e a melhor vibe de BSB e você não pode ficar de fora desta. Já em sua 8ª edição, este ano a festa promete.

Produzida pelo produtor Marcelo Piquet, este ano a festa terá como tema “Uma Odisseia 2020” com muito house music, funk carioca e tuntz tuntz ao vivo e tudo isso num palco 360° com painéis de Leds junto com uma superprodução para levar vocês ao espaço.

Entre as atrações estão os DJs Matheus Hartmann, Márcio Toscano e Kacá e a atração principal da noite ficará por conta do trio Zoom Boxx. De maneira irreverente os músicos unem o Hip House, mistura irreverente entre a música eletrônica e o hip hop, às performances ao vivo, contagiando público de diferentes idades por meio de superproduções de palco, e covers de grandes nomes do cenário como Calvin Harris, The Black Eyed Peas, Avicci, David Gueta, entre outros sucessos do cenário.

Vai ficar de fora? Claro que não, né?

Confira o Line Up

– DJ Márcio Toscano (Deep House)

– DJ Matheus Hartmann (Dj Residente)

– Zoom Boxx ( Atração Principal )

Originado nos Estados Unidos, em apresentações pela costa leste desde 2003, o ZOOM BOXX, formado pelos irmãos Sidney (guitarra e vocal), Felipe Oliveira (teclado e vocal), e pelo vocalista Taty Cruz. Com frequentes tours internacionais, o grupo já se apresentou na China, Estados Unidos, Bolívia e Paraguai e, é claro por todo nosso querido Brasil. Com performances pra lá de empolgantes, os músicos levam, além de um repertório diferenciado, com o que há́ de mais atual na cena do Hip House, um remix completo e elaborado de músicas para apresentações ao vivo, agregando a isto uma produção de palco completa e inovadora, que conta com instrumentos personalizados com luzes de LED coloridos e grandes telões.

– DJ Kacá (Funk Carioca)

Serviço

Festa Piquet “Uma Odisseia 2020” – @FestaPiquet

Data: 11/01/2020

Horário: 22h

Ingressos 2º lote : R$ 80,00 fem / R$ 100,00 masc / ou com @marcelopiquet – (61) 98111-4414

Local: Restaurante Oliver – Setor de Clubes Sul

Disponíveis pela bilheteria digital:

https://www.bilheteriadigital.com/festa-piquet-8-edicao-uma-odisseia-2020-11-de-janeiro