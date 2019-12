Texxas Bar promove réveillon com tema ‘Uma Noite em Hollywood’

PUBLICIDADE 

Localizado no Núcleo Bandeirante, a festa do Texxas Bar terá como tema “Uma Noite em Hollywood”. O evento acontece nesta terça (31), a partir das 21h e ingressos custam a partir de R$40.

Para quem quiser dar uma volta ao mundo e aproveitar a essência de Hollywood, poderá prestigiar o evento com shows de Nego Rainner, Leo e Marcos o Dj RLuz e muito mais.

Vale lembrar que a festa será open food com salgafos, frios, frutas e também um wellcome Drink com espumante para entrar no clima de um novo ano. Além disso, os organizadores prezaram pelo conforto dos convidados trazendo decoração temática com espaço amplo, confortável, climatizado, contendo lounges, sofás, cadeiras e bistrôs.

Ingressos podem ser adquiridos em todas as Óticas Diniz, no Dallas Bar ou no site www.furandoafila.com.br.

Serviço

Data: 31 de dezembro

Hora: 21h

Local: Texxas Bar

Ingressos: a partir de R$40

Informações: (61)99450-8262