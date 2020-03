Subprocurador-geral do DF, Rogério Araújo, lança livro em Brasília

PUBLICIDADE 

O espaço de eventos Villi Vanilla, na Asa Sul, esteve movimentado de autoridades, advogados e formadores de opinião no último dia 12, por ocasião do lançamento com direito a noite de autógrafos do livro Direito Civil Brasileiro – Parte Geral, do subprocurador-geral do Distrito Federal e professor universitário Rogério Andrade Cavalcanti Araújo.

A obra, da Editora Foco, perpassando toda a parte geral do Código Civil, com algumas referências elucidativas à parte especial daquele diploma, indica como é relativa à teoria da constitucionalização do Direito Civil. Cerca de 120 convidados, entre autoridades como o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, marcaram presença no encontro.

