Réveillon Secret Paradise aposta na diversidade de gêneros musicais para conquistar os brasilienses

Sertanejo, eletrônico, funk, axé, pagode, pop e hip hop tudo em uma só de virada de ano. Conheça o Réveillon Secret Paradise, que será realizado em uma das principais casas noturnas de festas em Brasília, a Bamboa Brasil.

Com uma aposta na diversidade musical, a festa vai contar com dois ambientes: Palco interno, onde a música eletrônica vai tomar de conta, com show dos DJs Galvik, Lazy Bear, Simple Jack, Helmer Muniz, Lucas Araújo, Dropdealer, Irineu Lac, Blacksin, Alain, Scar, Caique Nunes, Lui Lima, Lucas Lira, entre outros.

Grande atrativo do evento, o palco principal Praia Sunset open air, vai receber uma grande diversidade de shows, entre sertanejo, eletrônico, funk e axé, com destaque para o coletivo de DJs Senx Gang, famoso pela mistura de ritmos com um set Open Format, que vai do Hip Hop ao pop, passando pelo Funk e Trap. Já no gênero sertanejo, as duplas Jhonny & Rahony e Roniel & Rafael, prometem colocar todos para dançar, além dos músicos Jeffin & Banda, Banda Chocolate, MC Markinhos, Matheus MPC e Duoroots, que vão animar a festa até às 5h.

Áreas

Dividido em quatro áreas, todas elas all inclusive, o público poderá escolher entre: Premium Secret; Premium Paradise; Mesas Paradise e Bângalos Secret. A festa ainda contará com brinquedoteca, área externa com tendas geo space e decoração temática. Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$ 140, com valores referentes ao segundo lote, podendo ser adquiridos pelo site www.furandoafila.com.br, ou pelos pontos físicos das lojas Óticas Diniz.

Premium Secret

Open bar: Vodka Smirnoff, cerveja Stella Artois, refrigerante e água;

Open food: salgados finos e ilhas de frutas

Premium Paradise

Open bar premium: energético, vodka Smirnoff, whisky Old Par, Gin Tanqueray, espumantes, cerveja Stella Artois, refrigerante, suco e água, além da carta de drinks Lux Exclusive.

Open food: Arroz Carreteiro, Maria Isabel, Salgados finos, Caldos Variados, Ilha de frutas, Mousses, Gelatinas;

Mesas Paradise

Mesas de 2 a 14 pessoas, com acesso à todas as áreas exceto lounges. Espaço privativo, com serviço de garçons e recepcionistas.

Open bar premium: energético, vodka smirnoff, whisky Old Par, Gin Tanqueray, espumantes, cerveja Stella Artois, refrigerante, suco e água, além da carta de drinks Lux Exclusive.

Open food: Arroz Carreteiro, Maria Isabel, Salgados finos, Caldos Variados, Ilha de frutas, Mousses, Gelatinas;

Bângalos Secret

Com vista privilegiada para o palco e acesso a todos os ambientes, o serviço inclui garçons e recepcionistas.

Open bar premium: energético, vodka smirnoff, whisky Old Par, Gin Tanqueray, espumantes, cerveja Stella Artois, refrigerante, suco e água, além da carta de drinks Lux Exclusive.

Open food: Arroz Carreteiro, Maria Isabel, Salgados finos, Caldos Variados, Ilha de frutas, Mousses, Gelatinas;

Serviço

Réveillon Secret Paradise 2020

Onde: Bamboa Brasil (Setor Hípico)

Dia: 31 de dezembro, a partir das 22h

Atrações: Senx Gang DJs, Galvik, Simple Jack, Jhonny & Rahony, Roniel & Rafael, MC Markinhos, Matheus MPC, Banda Chocolate, Duoroots, entre outros.

Ingressos a partir de: Premium Secret: R$ 140; Premium Paradise: R$ 190; Reservas de mesas de 2 a 14 lugares e Bângalos Secret: (61) 99908-0362 / 9.9238-8556.

Os valores são referentes a meia-entrada e ao sexto lote, podendo ser adquiridos pelo site: www.furandoafila.com.br.

Para mais informações: (61) 99908-0362 / 9.9238-8556 / @reveillonsecretparadise

Menores de idade deverão estar acompanhado dos pais.