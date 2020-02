Restaurante Oliver recebe “Carnaval do Balako” no próximo sábado (22/02)

PUBLICIDADE 

Para os foliões de plantão já temos encontro marcado. No próximo sábado (22/02), o Carnaval do Balako desembarca no restaurante Oliver.

Isso mesmo, a Balako Produções se junta ao Oliver para realizar mais uma noite de carnaval na capital federal. Venha se descontrair com segurança e conforto, local coberto e com infraestrutura completa.

Será uma superfesta para você curtir do começo ao fim, para começar com o pé direito os dias de folia. Estão confirmados, os Djs Dom Moses e DJ Mafra, Bloco Tereretê e a banda Casa da Sogra, com uma setlist de muito frevo, machinhas de carnaval, samba rock e muito mais.

A produção será caprichada com bar temático, lounges e decoração astral com muito confete e serpentina. Chegue cedo e aproveite mais o carnaval, chama os amigos e vamos nessa novamente balançar o esqueleto, rever os amigos e cair na folia.

Line Up do Carnaval:



Dj Dom Moses – Carnaval



Banda Casa de Sogra – (Sambão, música de carnaval)



Banda Bloco Teteretê – Músicas no ritmo de carnaval (Salve Jorge)



Dj Maffra – Carnaval

Serviço:

Carnaval do Balako no Restaurante Oliver

Data: 22/02/20

Horário: 19h

Local: Restaurante Oliver – Setor de Clubes Sul

Convites: R$ 50,00 (antecipado) – Limitados no site Sympla / https://www.sympla.com.br/ carnaval-do-balako__790009

Pontos de venda loja física: (Somente dinheiro)

-Academia BBF – 111 sul

-Bendito Suco – 203 norte

-CW&Co. SIG quadra 3 bloco “C”

-Armário Gabi – 101 Sudoeste

Info e convites: 98422-3008