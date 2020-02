Restaurante Oliver apresenta 3ª edição Wine’n Rock

PUBLICIDADE 

Se as primeiras edições foram um sucesso, você não poderá ficar de fora desta terceira. Os clássicos do rock irão tomar conta do Oliver neste sábado (15/02), a partir das 17h – evento dedicado aos amantes do rock, com as melhores bandas da cidade, com as interpretações do que há de melhor do bom e velho rock’n roll. Serão 4 bandas, com mais de 8 horas de músicas, unindo o que o Oliver faz de melhor: bebida, gastronomia diversificada e música boa. O line up deste ano promete para os fãs do Cazuza, que já poderão se preparar porque ouvirão o melhor cover de Brasília com o projeto Cacuca In Concert.

Concert este que receberá como convidado o cantor Suricato (vocalista do Barão Vermelho), imagina o que será este encontro. Banda Fuzo com muito pop rock e outros, Gustavo Trebien com uma pegada mais leve interpretando grandes clássicos e o Bloco Rockalia com o melhor do carnaval pra já ir aquecendo os foliões de plantão. A gastronomia ficará por conta das pizzas da Bacco Pizzaria, burguer da Sous Ribs & Beer , Le Birosque com comida a base porco (você vai poder conferir a famosa Porchetta com polenta cremosa) e Lamê, com comida asiática de rua. E para quem gosta da gastronomia Oliver a cozinha também irá funcionar com menu especial – mediante reserva prévia/ou disponibilidade e exclusivamente para quem estiver participando do evento. O ingresso dá direito a um welcome drink em uma taça personaliza do festival e a degustação de um prato de umas das praças participantes do evento. No bar, Wine drinks especiais, cervejas, Clericot, Sangrias, Sprits e os melhores vinhos em garrafa. Para quem quer curtir música boa de verdade e reunir os amigos está é a pedida.

Line Up

“Cazuza In Concert” – O projeto foi criado, em 2008, com o intuito de homenagear e propagar o trabalho do “poeta exagerado”. Interpretando o cantor, o músico Renato Azambuja (Surf Sessions) , atua de forma original – desde o vestuário ao lado teatral. Cazuza In Concert é uma experiência única para quem é fã do cantor que levantou muitas bandeiras importantes no passado com sua música intensa e performática. O show já foi visto em mais de 200 apresentações em diversas localidades, com sucesso e performance digna de um tributo de respeito. No repertório, “Cazuza In Concert” permuta entre as duas fases do artista. Na sua época de Barão Vermelho, músicas como Bete Balanço, Maior Abandonado e Mais Uma Dose são relembradas fielmente. Já no momento solo, O Tempo Não Pára, Vida Louca, Codinome Beija-Flor e Faz Parte do Meu Show, entre outras, completam parte do rico repertório deixado por Cazuza.

Gustavo Trebian – O cantor fará a abertura do festival. Participante do The Voice Brasil, Gustavo tem repertório eclético, toca um rock mais leve e investe em love songs. É influenciado por vários ícones do Rock tais como AC/DC, Led Zepelin e Dire Straits.

Banda Fuzo – A banda Fuzo se apresenta em formato acústico com repertório voltado para o rock pop nacional e internacional, para curtir e dançar. A Fuzo surgiu da união de amigos músicos que faziam parte de bandas distintas da capital que se encontravam aos finais de semana para aprenderem uns com os outros e se divertir. Em 2008, venceram o concurso de bandas independentes BSBAwards, na categoria de Melhor Banda de Brasília, que lhes rendeu como prêmio a gravação do primeiro CD.

Bloco Rockalia – Estreante no pré-carnaval da capital, o bloco Rockália leva rock nacional, música do movimento tropicália e soul music brasileira.

Bebidas

Seleção especial de vinhos da Del Maipo: espumantes, branco, rosé e tintos. O destaque serão os vinhos, mas o bar será bem completo e servirá cervejas, drinks especiais – wine drinks, clericot e sangrias.

Gastronomia

O menu do festival foi pensado especialmente para harmonizar com os vinhos, você vai encontrar pizzas da Bacco Pizzaria, burguer da Sous Ribs & Beer, Le Birosque com comida a base porco (você vai poder conferir a famosa Porchetta com polenta cremosa e pratos exclusivos) e Lamê, com comida asiática de rua, opções vegana e sem glúten. E para quem adora a gastronomia do Oliver, a cozinha do restaurante irá funcionar mediante reserva prévia/ou disponibilidade de mesas e apenas para quem estiver no evento. Teremos a tradicional Paella do Oliver, Bacalhau á Lagareiro, Risoto Cítrico com Camarões, entre outros.

* Pagamento a parte.

Como vai funcionar o Festival?

O ingresso dá direto a uma taça personalizada do festival como welcome drink e um prato de umas das praças participantes do evento (para entrada até às 22h). Comidas e bebidas estarão à venda na praça de alimentação do festival.

Serviço:

Data: 15/02/20

Horário: 17h

Ingressos: R$ 80,00 (unissex) – Restaurante Oliver ou no site do Sympla.

Local: Restaurante Oliver – St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Trecho Clube de Golfe de Brasília. Lote 02 – Asa Sul, Brasília – (61) 3323.5961

Classificação: Livre