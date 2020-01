Rap, reggae, samba e pagode marcaram o primeiro fim de semana do Funn Summer 2020

PUBLICIDADE 

Começou no último sábado (11) o Funn Summer Beach Club, uma iniciativa da Funn Entretenimento. Com o calendário programado para durar pouco mais de um mês, o festival conta com diversas atrações que vão do funk ao pop. A primeira semana contou com os shows dos pagodeiros Bom Gosto, Péricles e Pixote. O rap tomou conta do domingo com Djonga, e Filipe Ret. Os paulistanos da banda Maneva completou o time com muito reggae. Também passaram pelos palcos do evento djs que fizeram a loucura do público que ali estava.

A temporada de eventos e festivais começou e agora é respirar fundo que o ano apenas começou.

Marcou bobeira e não conseguiu ir esse fim de semana?

Então Confere ai como foi a primeira semana do Funn Summer 2020