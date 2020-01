Masterclass: psicóloga fala sobre emoções, metas e planejamentos para 2020

PUBLICIDADE 

Com a chegada do novo ano é necessário fazer um balanço das metas alcançadas ou não no ano que acabou e definir as novas projeções para o ano. Em palestra em Brasília, a psicóloga e palestrante Juliana Gebrim, aponta as respostas e o caminho para superar os desafios e chegar ao fim de 2020 comemorando realizações. O evento será a Masterclass: Emoções sem tabu, que acontece em 1º de fevereiro, das 8h às 12h, no rooftop do Yolo Coworking, próximo à Ponto JK.

Dividido em três módulos, o curso tem como foco os temas sobre emoção, construção de hábitos e recursos psicológicos para lidar com a ansiedade. A psicóloga vai ensinar sobre a importância de entender e aprender a lidar com a tristeza, a importância de dizer não, ter foco e lidar com a depressão e a ansiedade, que são o mal do século. O curso, gratuito e com vagas limitadas, também destaca a necessidade de identificar os sabotadores internos, a forma de lidar com pessoas tóxicas e com problemas familiares, entre outros temas que afetam grande parte da população.

Juliana trabalha há mais de 20 anos na área, com dezenas de resultados e reconhecimento nacional dentro do tema equilíbrio emocional para concursos públicos. Atualmente, capacita as equipes de docentes de diversos cursinhos preparatório para concurso, além de preparar os alunos para conduzir o período de estudos até chegar às provas com o mínimo de estresse. Possui um canal no You Tube chamado Divã do concurseiro. “É importante se conhecer com profundidade, para saber lidar com as emoções. Entender a sua história de vida e aquilo que te fez chegar a um determinado estado”, destaca Juliana.

A palestra faz parte do projeto Yolo Verão, que têm como objetivo trazer cursos de diversas áreas no período das férias de Janeiro. Além desse curso, o Yolo abrirá espaço para outras diversas áreas, como dança, finanças, lettering, maquiagem, pintura, crochê, scrapbook, entre outros, no período de 09 de janeiro a 15 fevereiro. ”O Yolo, mais que um coworking, é um espaço de ideias e interação. Estamos sempre em busca de desenvolver ações que venham a contribuir com o bem estar das pessoas”, afirma Ana Cristina Alvarenga, sócia-proprietária do Yolo Coworking.

Masterclass – Emoções sem tabu

Data: 01/02/2020

Local: Rooftop Yolo

Endereço: Setor de Clubes Esportivos Sul – Trecho 2 – Asa Sul, Brasília – DF

Hora: 8h

Investimento: Gratuito

Inscrições: http://ec149f2.contato.site/JuGebrim

Mais informações: (61) 3702-2500