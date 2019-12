Mais de dez artistas fazem show beneficente neste sábado no DF

PUBLICIDADE 

O cantor Marcelo Mira e grandes artistas locais se uniram em prol da solidariedade. No sábado, 21 de dezembro, o bar Blitz BSB (904 Sul) será palco de shows com nomes, como Meolly, Guga Camafeu e Adriana Samartini. As atrações começam às 22h, com entradas a R$ 30 mais 1kg de alimento ou brinquedo em bom estado. Parte do valor e as doações arrecadadas vão para instituições que ajudam pessoas em situação de vulnerabilidade social .



Para animar a noite, Meolly, integrante do bloco Eduardo e Mônica; Renato Azambuja, da banda Surf Sessions; o finalista do programa Iluminados do Domingão do Faustão Guga Camafeu, e o fenômeno do YouTube Sergio Dall Orto.



Thiago Jamelão, Pedro Rocan, Duoroots, a Dj Paula Torelly, Adriana Samartini, Layla Moreno e Marvyn também integram o time de apresentações que cantam os mais variados estilos musicais.



A proposta do evento e integrá-lo na agenda cultural de Brasília “O intuito é realizá-lo uma vez ao ano como forma de gratidão a vida e em apoio a todos que estão de braços abertos para ajudar ao próximo”, afirma Marcelo Mira, um dos organizadores.



Além das doações, parte do valor arrecadado com os ingressos serão destinados a duas instituições brasilienses que atuam auxiliando pessoas em estado de vulnerabilidade social, que são: o Instituto Ajax e o Viva Vida Kardec.

Jam do Noel

Local: Blitz Bar

Data: 21 de dezembro de 2019

Horário: A partir das 22h

Ingresso: A partir de R$30 + 1kg alimento não perecível ou um brinquedo

Link:https://www.sympla.com.br/jam-do-noel—-show-solidario—marcelo-mira-alma-djem-e-convidados-especiais__733201

Instagram: @jam_do_noel