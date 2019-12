Jefferson Moraes e Os Parazim se apresentam no DF nesta quinta (19)

PUBLICIDADE 

Recém inaugurada A Vila Bar, novo point de gastronomia, gastrobar e club do DF reúne dois fenômenos da música nesta quinta(19), localizado no Pistão Sul de Taguatinga, traz o cantor sertanejo Jefferson Moraes e Os Parazim.

Jefferson Moraes conquistou o mundo da música sertaneja e já tem seu o seu primeiro DVD “Start in São Paulo”. Além disso, o artista chega com seus maiores sucessos, como Oi nego, Beber com emergência, Coleção de ex, entre outras.

Outra atração da noite, os cantores e compositores Thiago e Samuel são irmãos e formam Os Parazim. Eles são de Tocantins e cresceram no Pará, mas só começaram a fazer sucesso em Goiás. Essa mistura de culturas só incrementou no sertanejo da dupla e fez com que cada vez mais pessoas se tornassem fãs.

Os artistas lançaram recentemente o hit “Amor e Cerveja”, canção que faz parte do primeiro DVD gravado no Villa Mix Goiânia em junho deste ano e que será lançado em breve.

Serviço

Jefferson Moraes e Os Parazim

Quando: Quinta 19 de Dezembro

Onde: A Vila Bar – Pistão Sul Taguatinga

Hora: 21h

Quanto: R$ 30 Feminino R$ 50 Masculino

Valores equivalentes à meia entrada

À venda na Bilheteria Furando A Fila

https://sis.furandoafila.com. br/lojanew/form_compra1.asp? eve_cod=789

Classificação: 18 anos