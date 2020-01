Grito de carnaval com o bloco Eduardo e Mônica

PUBLICIDADE 

Carnaval já está aí e, para aquecer o público brasiliense, o tradicional grupo formado por Marquinho Vital, Meolly e Diogo Villar já começa o ano trazendo o melhor da mistura de ritmos. A apresentação do bloco Eduardo e Mônica, do 7 na Roda e convidados acontece no dia 18 de janeiro, a partir das 21h, no Espaço Cultural Canteiro Central, espaço que abraça a diversidade cultural de Brasília. A meia entrada pode ser adquirida antecipadamente e custa a partir de R$ 30 mais um 1kg de alimento não perecível.

Durante o show a galera vai poder curtir clássicos do rock nacional com uma forte presença da percussão. Entre os hits, músicas do Legião Urbana, Raimundos, Cássia Eller, Capital Inicial, Plebe Rude e também um bom reggae do Natiruts.

“A gente tem essa pegada de valorizar a música nacional. Brasília sempre foi um celeiro de excelentes artistas, por isso é tão importante projetos como este. Além disso, nossos shows não tem uma faixa etária. A gente une da geração mais nova até a galera mais velha. E isso é muito massa. O pessoal curte, canta, dança e a gente ama essa animação”, diz Meolly.

Além do bloco, nomes como o premiado grupo 7 na Roda, com repertório variado, traz o melhor do samba. Entre os sucessos, músicas de grandes mestres do gênero, como a Besouro de Mangangá, que foi premiada pela 5ª edição do Festival de Música da Nacional FM, em 2014. Quem também se apresenta na data é o MC Carioca e a Dj Paula Torelly.

Iniciativa socioambiental

Além da valorização da cultura nacional e também revitalização do Setor Comercial Sul, o evento tem um compromisso social e ambiental. Na ocasião, serão recolhidas todas as latas, garrafas e isopores, que serão destinados para instituições de reciclagem. E moradores de rua serão contratados pelo evento para auxiliar no recolhimento do lixo.

Espaço Cultural Canteiro Central

Desde 2016, o projeto vem ganhando força na capital federal. Com objetivo de valorizar e abraçar a cultura local, a iniciativa recebe os mais variados estilos artísticos em apresentação ao ar livre e claro animar o público brasiliense.

Serviço

Dia: 18 de janeiro de 2020

Hora: a partir das 21h

Local: Setor Comercial Sul, Quadra 3, Bloco A – Espaço Cultural Canteiro Central

Valor: 1º lote R$ 30 (meia entrada) + 1kg de alimento /

2º lote R$ 40 (meia entrada) + 1kg de alimento /

Na hora: R$50 + 1kg de alimento

Ingressos e informações

Classificação: 18 anos