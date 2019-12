Grande aposta: Réveillon 360° figura entre as principais festas da virada em Brasília; confira!

PUBLICIDADE 

Vai ficar em Brasília e ainda não sabe onde vai passar a virada de ano? Que tal celebrar a chegada de 2020 ao som de muito axé, com uma das bandas mais animadas e irreverentes da música brasileira. Essa é a grande aposta do Réveillon 360° que traz para Brasília o É o tchan, para fazer uma virada de ano inesquecível com hits como Ali Babá, o califa tá de olho no decote dela / Segure o tchan, amarre o tchan / Passa negão passa neguinha, quero ver você passar, por debaixo da cordinha.

Às margens do Lago Paranoá no Complexo Clube de Engenharia e Yurb, ao lado do Pier 21, com uma vista privilegiada para o principal ponto turístico da capital, a festa marcada para começar às 22h, promete trazer muitas novidades e surpresas para o público presente, entre elas um inovador e exclusivo palco em 360° graus, open bar premium, acesso à boate Pink Elephant, grande queima de fogos, além de uma ativação da Boate Ibiza durante o evento.

Ritmos para todos os gostos

A cantora Thalita Rangel e o cantor Daniel Melão, também são destaque da festa. Os músicos vão cantar os principais sucessos do sertanejo, no Buteco 360°, com uma proposta diferente de show, onde vão receber músicos convidados para dividirem o palco durante a apresentação.

Autor de hits como Disputa pra qual mais kika e Vidrado em você, o funkeiro DJ Guuga, também será um dos destaques da noite, colocando todo mundo para dançar com suas canções que já ultrapassam mais de 45 milhões de reproduções no Spotify.

Outros dois nomes de peso do pagode brasiliense também foram anunciados pela produção, são eles: o grupo Di Propósito, famoso na noite da capital, com 10 anos de estrada, além do cantor Thiago Nascimento. As batidas da música eletrônica não ficaram de fora, entre os DJs confirmados estão Legan Áquila, Romano, Dafthill, entre outros.

Os ingressos já estão à venda e custam R$ 300 (setor premium – open bar); podendo ser adquiridos pelo site www.furandoafila.com.br ou pelos pontos físicos das Lojas Óticas Diniz; e na boate Pink Elephant. Os valores são referentes à meia-entrada e ao primeiro lote.

Grande aposta

Para comemorar a chegada de 2020, o Réveillon 360° tem como grande diferencial o seu open bar premium. O serviço contará com Vodka Grey Goose, Gin Bombay, Whisky 12 anos, cervejas Amstel e Heineken, Espumante, shots de Bananinha e Tequila, águas tônica, mineral, com gás e água de coco, além de sucos e refrigerantes.

Serviço

Reveillon 360° com É o Tchan

Onde: Complexo Clube de Engenharia e Yurb, ao lado do Pier 21 (Setor de Clubes Sul, Tr. 2 – Brasília)

Quando: 31 de dezembro, a partir das 22h;

Atrações: É o Tchan, DJ Guuga, Thiago Nascimento, Di Propósito, Thalita Rangel, Daniel Melão, DJs Legan Áquila, Romano, Dafthill, entre outros.

Ingressos:

Setor Premium – área única: R$ 300 (open bar). Podendo ser adquiridos pelo site www.furandoafila.com.br ou pelos pontos físicos das Lojas Óticas Diniz. Os valores são referentes a meia-entrada e ao quinto lote.

Para mais informações: instagram.com/reveillon360oficial/

Menores de 18 anos devem estar acompanhado dos pais.