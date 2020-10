Foro Inteligência debate influência de milícias no processo eleitoral

PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira (28) o antropólogo Luiz Eduardo Soares será palestrante do Foro Inteligência, às 19h, e tratará do tema Milícias e Captura Eleitoral. Ele fará uma análise da genealogia das milícias, as condições que proporcionaram sua expansão e fortalecimento, seu impacto sobre as instituições e as dinâmicas políticas, o sentido histórico de sua emergência e os riscos envolvidos para o futuro do Estado democrático de direito.

O debate com Soares, que foi coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania do governo do Estado do Rio de Janeiro, de 1999 a 2000, e secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, em 2003, focalizará questões desafiadoras para o país.

A adequação da política nacional de segurança pública aos problemas brasileiros; quem é quem entre as milícias e os grupos hegemônicos do crime organizado; quais os impactos da disputa por poder entre os diversos atores do universo criminal sobre as cidades brasileiras; quem são os aliados ou parceiros (reais e potenciais) do crime organizado na iniciativa privada e sociedade civil; e qual é o poder de influência das milícias no processo eleitoral são algumas questões a serem abordadas no encontro.

Foro Inteligência – Milícias e Captura Eleitoral

Palestrante: Luiz Eduardo Soares

Data e horário: 28 de outubro, às 19h

Transmissão: Facebook da Revista Insight Inteligência

Inscrições gratuitas para transmissão pelo Zoom