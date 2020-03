Feijoada do Sorriso ajuda com tratamento de pessoas com Fissuras Lábiopalatais

PUBLICIDADE 

Com o propósito de trazer um fim de semana com boa comida, clima descontraído, espaço conforável e boa ação, o restaurante D’Lurdes promove, neste sábado (7) uma feijoada beneficente para ajudar Sociedade de Promoção Social do Fissurado Lábiopalatal (PROFIS-DF), que atua com o propósito de dar assistência a pessoas com fissura labiopalatina na reabilitação do paciente no âmbito do desenvolvimento da fala e no cuidado psicológico. Todo o dinheiro arrecadado durante o evento será revertido para a instituição.

A 1ª edição da Feijoada do Sorriso vai reunir pessoas que além de degustarem uma comidinha com “gostim da roça” estão preocupadas com o próximo.

O que é a malformação?

Todo ano nascem mais de 200 mil crianças com fissura labiopalatal no mundo, ou seja, em média, uma a cada 650 crianças nasce com a má-formação congênita. No Brasil, são registrados 5,8 mil casos de bebês e, na prática, menos da metade dos recém-nascidos são atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Há milhares de pessoas sem acesso à reabilitação seja porque a rede pública não cobre ou porque os pacientes são tão pobres que falta dinheiro para pagar transporte para chegar até o local da consulta. Além disso, pessoas com fissura labial e fenda palatina enfrentam tratamento difícil, preconceito e falta de informação.

Serviço

Feijoada beneficente

Data: 07/03/2020

Local: D’Lurdes Restaurante, Quadra 301, Av. Parque Águas Claras

Horário: A partir de 11h