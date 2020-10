Evento gratuito capacita educadores para desafios da educação digital

PUBLICIDADE

O uso das tecnologias como ferramenta didática tem sido um desafio para os profissionais da área de educação no contexto da pandemia da Covid-19. Com o objetivo de discutir essa temática e capacitar os profissionais a obterem resultados mais eficazes na aplicação dos recursos digitais, ocorrerá, de 24 a 31 de outubro, a IV Semana Rede Pedagógica, promovida pela Rede Pedagógica, maior rede de educadores da América Latina.

A capacitação, totalmente gratuita e online, é voltada para professores, coordenadores, orientadores, diretores e outros profissionais da educação que desejam aprender mais, para ensinar ainda melhor. A formação inclui lives interativas no Instagram @redepedagogica, videoaulas e material didático para download na plataforma de cursos online da Rede Pedagógica, a RPEAD, e terá a participação de especialistas, mestres e doutores em Educação. Os participantes do evento receberão um certificado com registro de 120 horas de atividades.

De acordo com a diretora pedagógica da Rede, Erika Radespiel, o tema “Educação Digital” foi escolhido a partir de votação entre os participantes da última edição do evento. “Professores tiveram de se reinventar durante a pandemia, e a questão tecnológica é um desafio para muita gente. Não basta utilizar a tecnologia para cumprir uma carga horária; é preciso fazer um uso das ferramentas de forma associada à didática, à pedagogia, para que o resultado seja efetivo”, pontua

Ao todo, as três edições anteriores – realizadas em abril, maio e agosto de 2020 – contabilizam a participação de mais de 250 mil pessoas. Nesta quarta edição do evento serão abordados, entre outros pontos, os novos paradigmas da educação, educação digital e a BNCC, recursos digitais na contação de histórias, educação infantil na era digital e literatura na era digital.

Diversos especialistas em educação renomados participam do evento, entre eles, o mestre em Tecnologia Educativa e Ph.D. em Educação, Gilberto Lacerda; o pedagogo e doutor em Psicologia, Lino de Macedo e o professor Celso Antunes, outro ícone da educação e escritor de mais de 100 livros na área. “O evento está imperdível. Todos estão convidados para participar do evento e aproveitar ao máximo a capacitação para que possam utilizar os conhecimentos obtidos tanto no ensino híbrido, quanto no presencial”, finaliza Radespiel.

Para participar da Semana, basta entrar no site www.redepedagogica.com.br e realizar cadastro do nome completo, endereço eletrônico (e-mail) e senha para acesso aos conteúdos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente no link: https://www.rpead.com.br/courses/iv-semana-rede-pedagogica. Nesse endereço, os interessados também podem ter acesso à programação do evento e ao conteúdo das edições anteriores.

Programação da IV Semana Rede Pedagógica

24 de outubro – Sábado

19h – Abertura – Educação em rede (Gilberto Lacerda)

25 de outubro – Domingo

16h – Educação Digital e a BNCC (Andréia Martinez e Daniela Lobato)

19h – Novos paradigmas na Educação (Celso Antunes)

26 de outubro – Segunda-feira

19h – Educação digital (Fabiane Gontijo)

27 de outubro – Terça-feira

19h – Recursos digitais em contação de histórias (Jussara Ferreira)

28 de outubro – Quarta-feira

19h – Letramento digital (Rafaela Marques)

29 de outubro – Quinta-feira

19h – Literatura na era digital (Mônica Timm de Carvalho)

30 de outubro – Sexta-feira

19h – Educação sem fronteiras (Niels Nilsen)

20h30 – Educação e mídias sociais (Cristiane Alencar)

31 de outubro – Sábado

16h – Neuroeducação na era digital (Simone Lavorato)

19h – Educação Infantil na Era Digital (Lino de Macedo)

Serviço: IV Semana Rede Pedagógica

Quando: 24 a 31 de outubro de 2020

Onde: Instagram @redepedagogica

Programação e inscrições: www.redepedagogica.com.br

