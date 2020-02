Espetáculo “Ramal 003”, com o Grupo Embaraça, retorna aos palcos do DF

PUBLICIDADE 

O Grupo Embaraça, com Fernanda Jacob e Tuanny Araujo, traz de volta o espetáculo

“Ramal 003”. A peça, que estreia dia 07 de março, no Teatro Newton Rossi (Sesc

Ceilândia) também passa pelo Gama, Asa Norte e Vila Telebrasília. Os ingressos

custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

“Ramal 003” mostra com comicidade o dia-a-dia de um escritório quase convencional.

Telefonemas, e-mails e carimbos dividem espaço com a principal tarefa realizada ali: a

organização do mundo. Neste secretariado celestial, Carmen e Dorotéia são

responsáveis pelo Setor Planeta Terra e supervisionam o que acontece aqui, auxiliando

assim a Deusa no comando do universo.

“A peça nasce do questionamento: ‘E se Deus fosse uma mulher preta?’. Acreditamos

que poucas pessoas fazem essa pergunta. Então, criamos uma narrativa que trata com

muita naturalidade essa possibilidade. Assim, por meio do riso, tornamos a crítica e o

discurso mais acessíveis”, explica Fernanda Jacob.

Com uma linguagem diferente de outras montagens como “Pentes” e “Afeto”, “Ramal

003” é um convite para conhecer uma outra face de criação do grupo. A narrativa foi

criada com personagens fictícias, que tem como base a comicidade. Nesse trabalho, o

foco não é um tema que atravessa a negritude explicitamente, mas sim como as

personagens conduzem a história que é contada.Outro ponto que chama atenção no espetáculo é a forma como o grupo trabalha a comicidade além dos estereótipos.

“Em ‘Ramal 003’, a comicidade se revela com personagens que não ocupam papéis tão

desgastados, como o da mulher negra barraqueira, do homem negro malandro ou de

pessoas negras com pouca instrução. Temos em cena uma das personagens exercendo

sua liderança de maneira muito metódica e a outra, aparentemente mais desatenta,

encara seu trabalho com muita leveza. As duas são protagonistas e juntas formam uma

dupla de contraste que possibilita um jogo cômico com princípios da palhaçaria”,

detalha Tuanny Araujo.

Criada em 2017, a montagem volta após curta temporada na época de estreia. Além de

ser chance de ver (ou rever) “Ramal 003” – contemplada com o edital de circulação do

Fundo de Apoio à Cultura do DF –, o retorno da peça também é um chamado para o riso

em tempos tão difíceis.

“Sabemos que 2019 foi um ano intenso e desgastante coletivamente, então, tentar

deleitar-se com momentos de prazer e bom humor por meio do riso, cuja linguagem é

tão potente e acessível, também nos fortalece”, completam.

Grupo Embaraça



O Grupo Embaraça surgiu em 2012, na Universidade de Brasília, quando atrizes negras

se uniram para levar aos palcos questões étnico-raciais.

Partindo de universos íntimos, o grupo constrói sua dramaturgia. Dá voz às figuras e às

histórias que são silenciadas e apagadas, trazendo à cena o reconhecimento e o

pertencimento da mulher negra na sociedade.

Formado por Fernanda Jacob e Tuanny Araujo, o grupo também já levou para os palcos

da cidade os espetáculos “Calamatraca”, “Pentes” e “Afeto”.

Serviço:

Espetáculo “Ramal 003” com o Grupo Embaraça

Dias 07 e 08 de março, sábado, às 20h, e domingo, às 19h, no Teatro Newton Rossi

(Sesc Ceilândia, QNN 27, Área Especial, Lote B, Ceilândia Norte; 3379-9500).

Tradução de libras: dia 07 de março.

Dias 14 e 15 de março, sábado, às 20h30, e domingo, às 19h, na Cia. Lábios da Lua

(Quadra 4, Lote 16, Loja C/D, Setor Sul do Gama; 3384-7802).

Tradução de libras: dia 14 de março.

Dias 21 e 22 de março, sábado, às 20h, e domingo, às 19h, na Casa dos 4 (708 Norte,

Bloco F, Loja 42; 3263-2167).

Tradução de libras: dia 21 de março.

Dias 28 e 29 de março, sábado, às 20h, e domingo, às 19h, no Espaço Pé Direito (Rua 1,

Lote 23, Vila Telebrasília).

Tradução de libras: dia 28 de março.

Todas as sessões custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Classificação indicativa livre.

Informações: 98127-8667.

Links nas redes sociais:

FACEBOOK

www.facebook.com/embaraca

INSTAGRAM

@grupoembaraca

https://www.instagram.com/grupoembaraca

Ficha Técnica

Texto e Direção: Tuanny Araujo e Fernanda Jacob

Elenco: Fernanda Jacob e Tuanny Araujo

Participação especial: Ana Luiza Bellacosta

Provocadora Cênica/Circense: Elisa Carneiro

Direção musical: Fernanda Jacob

Banda: Anne Caroline Vasconcelos, Léo Ribeiro, Larissa Umaytá e Ramiro Galas

Iluminação: Manu Maia

Arte Gráfica: Keka Balduíno

Assessoria de imprensa: Maíra de Deus Brito

Cenário: Marley Oliveira

Figurino: Tuanny Araujo e Fernanda Jacob

Costureira: Neide Oliveira

Tradução de Libras: Maleta Cultural

Produção: Carvalhedo Produções

Diretora de produção: Tatiana Carvalhedo

Duração do espetáculo: 1h20