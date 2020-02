CONHEÇA O DUO SURFACES, DONO DO HIT GLOBAL “SUNDAY BEST”

PUBLICIDADE 

Com as letras e melodias no melhor estilo “don’t worry, be happy”, Forrest Frank e Colin Padalecki formam o Surfaces, o duo de origem texana que contraria o estereótipo de música country e o sotaque forte do estado norte-americano. Basta apertar o play para a sonoridade única que a dupla possui te teletransportar para um final de semana na praia, à base de muita sombra e água fresca.

Forrest assume os vocais da dupla e a produção, enquanto Colin comanda as composições e arranjos. Os talentos individuais combinados e a amizade de longa data dos dois deu início, em meados de 2017, ao Surfaces, que já possui mais de 9 milhões de ouvintes mensais no Spotify. O som passeia por ritmos que vão desde o jazz, o pop, o hip-hop, até o reggae. O objetivo da dupla é simples e certeiro: fazer música para espalhar o amor e a positividade mundo afora.

“Nós escrevemos nossas músicas de maneira que melhor se relacionam com quem está ouvindo, para que eles possam ser contemplados pela histórias e emoções que esperamos passar com nossas palavras. A música é uma das plataformas mais poderosas do mundo para as pessoas se relacionarem e, por isso, esperamos criar canções que possam alegrar, independentemente de quem quer que a pessoa seja ou de onde vêm”, afirma o duo.

Apesar da curta trajetória, o Surfaces já tem dois álbuns de estúdio, produzidos por eles mesmos, e diversos singles lançados. O último disco, “Where The Light Is”, traz no repertório o hit global “Sunday Best” (https://umusicbrazil.lnk.to/SundayBest), que acumula mais de 80 milhões de streams combinados. O divertido e colorido videoclipe, dirigido por Taylor Fauntleroy, ultrapassou 12 milhões de views. No início de janeiro, a faixa bateu mais de 1.2 milhão de streams por semana. Apenas um mês depois, a dupla viu a faixa dar um salto e atingir 7.7 milhões de streams por semana. Além disso, “Sunday Best” configura em diversas playlists dos mais diversos aplicativos de música, nos mais variados países, como Austrália e Indonésia.

Os fãs da dupla já podem começar a contagem regressiva. Para alegria dos admiradores do Surfaces, o duo vai lançar um novo álbum, no dia 28 de fevereiro desde ano. Intitulado “Horizons”, este é o terceiro disco de estúdio.

Recentemente, o Surfaces completou sua primeira turnê, com ingressos esgotados, nos clubes e casas de shows dos Estados Unidos. A “Endless Summer” tour contou com shows em Nova Iorque e Los Angeles, na lendária Roxy, uma boate localizada em West Hollywood. Para os próximos meses, o duo dará início a turnê “Summer Colors”, além de ser atração confirmada para as edições deste ano dos renomados festivais Bonnaroo e WonderStruck.