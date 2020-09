Congresso traz bate papo com presidente do STF a Nobel de Economia

PUBLICIDADE

Entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro, especialistas de reconhecimento mundial participarão de uma semana de troca de experiências e exposição de ideias no congresso Cognition, promovido pela Unisinos. Totalmente online e gratuito, o evento está com inscrições abertas até domingo (27).

Reunimos grandes nomes para uma imersão em conhecimentos nas áreas de Investimentos e Finanças, Marketing e Vendas, Gestão e Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação, Coaching e Comportamento. Esse encontro marca o lançamento de quatro novos MBAs da Unisinos Online, com esses palestrantes. O Cogintion é uma amostra do que vem por aí. Jordan Belfort, por exemplo, também será professor dos MBAs”, conta o diretor da Unidade Acadêmica de Educação Online, Vinícius Costa de Souza.

Para abrir o ciclo de palestras, na segunda-feira, dia 28, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, faz uma análise econômica do Direito. Na sequência, o criador do projeto “O Primo Rico”, Thiago Nigro, fala no painel “Transformando Ação em Liberdade”. No mesmo dia, o escritor e ativista dos direitos LGBTQIA+ Andrew Solomon aborda a depressão e hábitos de consumo. Referência internacional em saúde mental, Solomon estuda a mente humana e analisa formas de ter uma vida mais saudável, com mais igualdade e cultura.

O palestrante e escritor Marcos Piangers traz no segundo dia de evento, terça-feira, 29, o painel “Inovação, Tecnologia e Criatividade: um novo caminho para a construção do marketing”. E para uma reflexão sobre o panorama do país, a economista e consultora Zeina Latif fala sobre as reformas econômicas e fiscais que o Brasil precisa enfrentar. Já a retomada da economia americana, a corrida eleitoral pela presidência dos EUA e os possíveis impactos nas economias dos países emergentes serão os assuntos comentados pelo renomado economista e ganhador do Prêmio Nobel Paul Krugman.

Na quarta-feira, 30, a empreendedora e investidora no programa Shark Tank Brasil Cris Arcangeli apresenta as melhores estratégias para vender uma ideia de negócios e atrair investidores. O ex-secretário do Tesouro Nacional Leandro Secunho aborda a democratização dos investimentos em títulos públicos. O fundador do portal euqueroinvestir.com e da EQI Investimentos, Juliano Custodio, fala sobre o novo normal e a maneira de investir no Brasil. Palestrante e escritor especialista nas áreas da persuasão, conformidade e negociação, Robert Cialdini estará no painel “As Armas da Persuasão: Como Influenciar e Não Se Deixar Influenciar”.

Um dos empresários de maior sucesso do Brasil, o CEO Polishop e também investidor no Shark Tank Brasil, João Appolinário, abre o quarto dia, quinta-feira, 01, com o tema “Liderança, Empreendedorismo e Sucesso”. O Cognition contará também com Rachel Maia, que se tornou uma das CEOs mais influentes e acessíveis no Brasil, passando pelo cargo em empresas como Lacoste, Pandora e como CFO na Tiffany & Co. Baseada em sua experiência pessoal, ela apresenta o painel “De executivo a empreendedor: caminhos para a transição de carreira”. No mesmo dia, dois dos grandes nomes do marketing da atualidade – Neil Patel, conhecido como o Guru do Marketing Digital, e Conrado Adolpho, responsável pela criação do método 8Ps – dão aulas sobre “Growth Marketing” e “Os 8Ps do Marketing Digital”, respectivamente.

O último dia de congresso terá a empreendedora e investidora no Shark Tank Brasil Camila Farani, que dará dicas de criação, captação e inovação para startups. O publicitário e fundador da Agência We, Piero Motta, explica como a publicidade é capaz de mudar padrões de comportamento. E dois nomes celebrados dentro e fora do cinema, William Kamkwamba por “O Menino Que Descobriu o Vento” e Jordan Belfort por “O Lobo de Wall Street”, também compartilham suas experiências pessoais e histórias de vida. Kamkwamba, que foi apontado como herói e eleito pela revista Time como uma das “30 pessoas com menos de 30 anos que estão mudando o mundo”, fala sobre inovação em cenário de extrema dificuldade; Já Belfort, que construiu uma das organizações de vendas mais dinâmicas e controversas da história de Wall Street, participa com a palestra “Persuasão em linha reta”.

O Cognition será apresentado pela jornalista Mari Palma, que foi premiada com o Troféu Mulher Imprensa em 2017 e hoje apresenta o CNN Tonight, no canal CNN Brasil. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site. Ao final do congresso, com, no mínimo, 12 palestras assistidas, o aluno receberá a certificação Cognition Unisinos.

Serviço

Cognition Unisinos

Data: 28 de setembro a 02 de outubro

Período para inscrição: até 27 de setembro

Site para inscrição: https://cognition.unisinos.online/

Programação

Segunda – 28/9

17h – Luiz Fux, Presidente do STF – Análise Econômica do Direito

19h – Thiago Nigro, criado do projeto “O Primo Rico” – Transformando Ação em Liberdade

21h – Andrew Solomon, palestrante e escritor – Depressão e Hábitos de Consumo

Terça – 29/9

17h – Marcos Piangers, palestrante e escritor – Inovação, Tecnologia e Criatividade: um novo caminho para a construção do marketing

19h – Zeina Latif, economista e consultora – As reformas econômicas e fiscais que o Brasil precisa enfrentar

21h – Paul Krugman, Nobel da Economia – O retorno da economia americana após a pandemia

Quarta – 30/9

9h – Cris Arcangeli, empresária – Pitch: como vender sua ideia de negócio para atrair investidores

17h – Leandro Secunho, Ex-Secretário do Tesouro Nacional – Democratização dos investimentos em Títulos Públicos

19h – Juliano Custodio, CEO EQI Investimentos – Home Invest: o novo normal que mudou a maneira de investir no Brasil

21h – Robert Cialdini, palestrante e escritor – As Armas da Persuasão: Como Influenciar e Não Se Deixar Influenciar

Quinta – 1º/10

9h – João Appolinário, CEO Polishop – Liderança, Empreendedorismo e Sucesso

17h – Rachel Maia, Ex-CEO Lacoste e Pandora – De executivo a empreendedor: caminhos para a transição de carreira

19h – Conrado Adolpho, especialista em marketing e empresário – Os 8 P’s do Marketing Digital

21h – Neil Patel, Guru do Marketing Digital mundial – Growth marketing

Sexta – 2/10

9h – Camila Farani, empreendedora e investidora Shark Tank – Startup: criar, inovar, crescer e captar

17h – Piero Motta, publicitário – Publicidade capaz de mudar padrões de comportamento

19h – William Kamkwamba, inventor e engenheiro – Inovação em cenário de extrema dificuldade: O Menino que Descobriu o Vento

21h – Jordan Belfort, autor de “O Lobo de Wall Street” – Persuasão em linha reta